Fudbal

Evo kakvo je stanje na tabeli posle novog poraza Orlova

Marija Zorić

04. 10. 2026. u 23:39

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Nije ovo prijatna situacija za "orlove" i Veljka Paunovića

Ево какво је стање на табели после новог пораза Орлова

FOTO: FSS

Prvi krug u novom ciklusu Lige nacija večeras je zvanično završen za fudbalsku reprezentaciju Srbije, koja ga neće po dobrom pamtiti.

Po prvi put je pauza u nacionalnom prvenstvu trajala čak tri nedelje, a državni tim odigrao je čak četiri utakmice. Nažalost, naša selekcija je u A Diviziji upisala sva četiri neuspeha i na svom kontu nema nijedan osvojen bod u grupi 2, uz gol-razliku 3:8.

Sve je počelo od šokantnog poraza od Grčke na "Marakani" (1:2) i primljenim golom u poslednjem minutu. Usledio je potom duel sa Holandijom u Beogradu i identičan rezultat, a onda i očajna partija u Minhenu protiv Nemačke (2:0).

Na kraju, "orlovi" su popravili utisak protiv "lala" u Ajndhovenu i po svemu prikazanom zaslužili su makar remi. Međutim, kažnjeni su za promašaje, pa se praznik džepova vraćaju kući (2:1).

FOTO: FSS

 

Prvo mesto na tabeli deli ekipa Ćavija Ernandeza i "heleni", koji imaju po osam bodova (po dve pobede i dva remija). Treći su "panceri" sa pet bodova (pobeda, dva remija i poraz), a poslednja je Srbija.

Podsetimo, naredno okupljanje izabranike Veljka Paunovića očekuje već za mese i po dana, kada će prvo dočekati Nemačku (13. novembar), a onda gostovati Grčkoj (16. novembar).

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