Pravo niotkuda! Klub hitno blokiran zbog Žofrija Lovernja

DRAMA!

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Prema saznanjima kojima raspolaže novinar portala Eurohoops, Aris Barkas, francuski tim duguje čak 300.000 evra bivšem centru Partizana. Problem je nastao jer uprava iz Vilerbana nije na vreme izmirila dogovorene rate, pa im sada preti zvanična tužba pred košarkaškim sudom BAT.

Kao direktna posledica ovog duga, Asvelu je izrečena hitna zabrana registracije novih igrača. To je ogroman udarac za klub koji je tokom leta silovito krenuo u prelazni rok. Podsetimo, ambiciozni planovi Tonija Parkera propali su kada je potencijalni investitor povukao finansijske garancije. Svi nagomilani finansijski problemi sada dolaze na naplatu, a aktuelna blokada samo dodatno komplikuje situaciju u hodu.

Istovremeno, košarkaši Partizana se spremaju za sutrašnje gostovanje Bajernu u okviru trećeg kola Evrolige. Iako se Lovernj posle dve sezone i 50 odigranih mečeva u francuskom timu vratio među crno-bele, on zbog povrede neće moći na parketu da pomogne saigračima.

Bez obzira na to, izabranici Đoana Penjaroje žele da nastave sjajan niz posle pobeda nad Armanijem i Parizom i po prvi put u istoriji otvore elitno takmičenje sa tri vezana trijumfa.

