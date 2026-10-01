Evo gde i kada možete gledati meč Crvene zvezde protiv Efesa!
Crvena zvezda nema mnogo vremena za razmišljanje o prva dva poraza u Evroligi.
Posle Žalgirisa i Hapoela, crveno-bele već večeras čeka novi veliki izazov, pošto u Beogradsku arenu stiže Anadolu Efes. Meč trećeg kola počinje u četvrtak od 20 časova (TV Arena sport Premium1), a Zvezda će pokušati da upiše prvi trijumf u novoj sezoni.
Turski tim u Beograd dolazi sa pobedom nad Real Madridom iz drugog kola, dok Zvezda traži reakciju posle poraza od Hapoela rezultatom 81:80.
Biće ovo 21. evroligaški duel Zvezde i Efesa u 21. veku.
Turski klub ima 13 pobeda, dok su crveno-beli slavili sedam puta. Ipak, poslednja dva međusobna susreta pripala su Zvezdi, pa domaći tim ima dodatni motiv da nastavi taj niz.
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