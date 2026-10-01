Košarka

Evo gde i kada možete gledati meč Crvene zvezde protiv Efesa!

М.П.

01. 10. 2026. u 07:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crvena zvezda nema mnogo vremena za razmišljanje o prva dva poraza u Evroligi.

Ево где и када можете гледати меч Црвене звезде против Ефеса!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Posle Žalgirisa i Hapoela, crveno-bele već večeras čeka novi veliki izazov, pošto u Beogradsku arenu stiže Anadolu Efes. Meč trećeg kola počinje u četvrtak od 20 časova (TV Arena sport Premium1), a Zvezda će pokušati da upiše prvi trijumf u novoj sezoni. 

Turski tim u Beograd dolazi sa pobedom nad Real Madridom iz drugog kola, dok Zvezda traži reakciju posle poraza od Hapoela rezultatom 81:80.

Biće ovo 21. evroligaški duel Zvezde i Efesa u 21. veku.

Turski klub ima 13 pobeda, dok su crveno-beli slavili sedam puta. Ipak, poslednja dva međusobna susreta pripala su Zvezdi, pa domaći tim ima dodatni motiv da nastavi taj niz.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRUŠENA KUĆA VESNE ZMIJANAC: Poznat razlog, komšije u šoku - na imanju se gradi novi objekat

SRUŠENA KUĆA VESNE ZMIJANAC: Poznat razlog, komšije u šoku - na imanju se gradi novi objekat