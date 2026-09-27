Nije ni trebalo da igra, pa postao heroj: Ko je igrač koji je sa dva gola utišao Srbiju na Marakani
Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je novu noćnu moru.
Meks Merdink je sa dva gola na Marakani skrenuo pažnju na sebe i postao jedno od imena večeri u Ligi nacija.
A priča o 23-godišnjem napadaču još je zanimljivija kada se pogleda kako je sve počelo.
Merdink je u Beograd stigao praktično kao prinudno rešenje. Holandija je ostala bez Brajana Brobija zbog povrede, a selektor Ćavi Ernandez odlučio je da šansu pruži napadaču AZ Alkmara. Holandski mediji su ga još pre utakmice najavljivali kao čoveka koji bi trebalo da predvodi napad „Oranja“.
Do ovog okupljanja Merdink je imao samo jedan nastup za seniorsku reprezentaciju Holandije. Debitovao je protiv Nemačke, a već tada je pokazao da se ne plaši velikih utakmica – ušao je sa klupe i imao nekoliko opasnih situacija. UEFA je zabeležila i da mu je protiv Nemaca poništen pogodak.
Sada je na Marakani dobio novu priliku – i iskoristio je.
Merdink je rođen 24. jula 2003. godine u Alkmaru i igra na poziciji centralnog napadača. Fudbalski je ponikao u De Grafšapu, a 2021. godine prešao je u sistem AZ Alkmara, gde je prošao omladinske selekcije. Jedan period proveo je i na pozajmici u Viteseu.
Prošla sezona bila mu je važna za afirmaciju – na 19 utakmica postigao je pet golova, dok je na početku nove već pokazao golgeterski napredak. Pre dolaska na Marakanu, u sedam utakmica bio je strelac tri puta.
Zanimljivo je i da fudbal nije bio samo njegov izbor. Njegov otac Martijn Merdink takođe je igrao za AZ Alkmar, a upisao je i jedan nastup za reprezentaciju Holandije.
Tako je Meks Merdink od napadača koji je u Beograd stigao kao zamena za povređenog Brobija stigao do čoveka o kojem se priča posle utakmice.
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