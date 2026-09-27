Nije ni trebalo da igra, pa postao heroj: Ko je igrač koji je sa dva gola utišao Srbiju na Marakani

Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je novu noćnu moru.

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Meks Merdink je sa dva gola na Marakani skrenuo pažnju na sebe i postao jedno od imena večeri u Ligi nacija.

A priča o 23-godišnjem napadaču još je zanimljivija kada se pogleda kako je sve počelo.

Merdink je u Beograd stigao praktično kao prinudno rešenje. Holandija je ostala bez Brajana Brobija zbog povrede, a selektor Ćavi Ernandez odlučio je da šansu pruži napadaču AZ Alkmara. Holandski mediji su ga još pre utakmice najavljivali kao čoveka koji bi trebalo da predvodi napad „Oranja“.

🇳🇱💥 𝗠𝗘𝗫𝗫 𝗠𝗘𝗘𝗥𝗗𝗜𝗡𝗞 (𝟮𝟯)’s MASTERCLASS against Serbia:



• MOTM

• 2 GOALS

• 3 Chances Created

• 6 Touches In Opposition Box

• 3/5 Shots On Target

• 2 Ball Recoveries

• 2/5 Ground Duels Won



TOP PERFORMANCE 👏 pic.twitter.com/XHfQ0aSdn3 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 27, 2026

Do ovog okupljanja Merdink je imao samo jedan nastup za seniorsku reprezentaciju Holandije. Debitovao je protiv Nemačke, a već tada je pokazao da se ne plaši velikih utakmica – ušao je sa klupe i imao nekoliko opasnih situacija. UEFA je zabeležila i da mu je protiv Nemaca poništen pogodak.

Sada je na Marakani dobio novu priliku – i iskoristio je.

Merdink je rođen 24. jula 2003. godine u Alkmaru i igra na poziciji centralnog napadača. Fudbalski je ponikao u De Grafšapu, a 2021. godine prešao je u sistem AZ Alkmara, gde je prošao omladinske selekcije. Jedan period proveo je i na pozajmici u Viteseu.

Prošla sezona bila mu je važna za afirmaciju – na 19 utakmica postigao je pet golova, dok je na početku nove već pokazao golgeterski napredak. Pre dolaska na Marakanu, u sedam utakmica bio je strelac tri puta.

Zanimljivo je i da fudbal nije bio samo njegov izbor. Njegov otac Martijn Merdink takođe je igrao za AZ Alkmar, a upisao je i jedan nastup za reprezentaciju Holandije.

Tako je Meks Merdink od napadača koji je u Beograd stigao kao zamena za povređenog Brobija stigao do čoveka o kojem se priča posle utakmice.