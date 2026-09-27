Srbin u Londonu prebio Britanca: „pobegli smo od rata, ’92 smo stigli u Čačak“
Nastavio je Radivoje Kalajdžić sa pobedama u PRO boksu.
Pred Srbinom je morao da klekne Kreg Ričards i to u rodnom Londonu.
Borac koji se bori pod američkom zastavom, a sa srpskim državljanstvom je jednoglasnom pobedom savladao Ričardsa za 31. pobedu u karijeri.
A njegova životna priča je filmska. Izneli su ga roditelji u naručju iz ratom zahvaćene Zenice, a sada tuče sve redom kao Amerikanac.
Rođen je 1992. godine, a sa porodicom je izbegao u Srbiju, potom su se preselili u SAD.
Svoje korene nije zaboravio, na opremi nosi simbole Srbije, a najveća podrška u SAD su mu srpska i romska zajednica u Americi.
- Rođen sam u Zenici 1991. godine. Prvih devet meseci života proveo sam tamo i Zenicu pamtim samo iz priča roditelja koji su polovinom 1992, zbog početka građanskog rata u Bosni, morali u izgnanstvo. Mene su izneli u naručju. Deo izbegličkog života smo proveli u Bijeljini, a deo u Čačku. Posle sedam godina pružila nam se šansa da dođemo u SAD. Taman sam bio dorastao za školu - rekao je Radivoje svojevremeno u intervjuuu za "Mocart sport".
Od 1998. godine živi na Floridi, gde je počeo da gradi uspešnu karijeru. Stigao je i do njujorškog “Barklejs centra”, gde ga je 2016. godine krajnje kontroverznom sudijskom odlukom pobedila velika američka nada – Markus Braun.
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