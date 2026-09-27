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Srbin u Londonu prebio Britanca: „pobegli smo od rata, ’92 smo stigli u Čačak“

А. И.

27. 09. 2026. u 07:37

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Nastavio je Radivoje Kalajdžić sa pobedama u PRO boksu.

Србин у Лондону пребио Британца: „побегли смо од рата, ’92 смо стигли у Чачак“

FOTO: Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Pred Srbinom je morao da klekne Kreg Ričards i to u rodnom Londonu. 

Borac koji se bori pod američkom zastavom, a sa srpskim državljanstvom je jednoglasnom pobedom savladao Ričardsa za 31. pobedu u karijeri. 

A njegova životna priča je filmska. Izneli su ga roditelji u naručju iz ratom zahvaćene Zenice, a sada tuče sve redom kao Amerikanac.

Rođen je 1992. godine, a sa porodicom je izbegao u Srbiju, potom su se preselili u SAD. 

Svoje korene nije zaboravio, na opremi nosi simbole Srbije, a najveća podrška u SAD su mu srpska i romska zajednica u Americi. 

- Rođen sam u Zenici 1991. godine. Prvih devet meseci života proveo sam tamo i Zenicu pamtim samo iz priča roditelja koji su polovinom 1992, zbog početka građanskog rata u Bosni, morali u izgnanstvo. Mene su izneli u naručju. Deo izbegličkog života smo proveli u Bijeljini, a deo u Čačku. Posle sedam godina pružila nam se šansa da dođemo u SAD. Taman sam bio dorastao za školu - rekao je Radivoje svojevremeno u intervjuuu za "Mocart sport". 

Od 1998. godine živi na Floridi, gde je počeo da gradi uspešnu karijeru. Stigao je i do njujorškog “Barklejs centra”, gde ga je 2016. godine krajnje kontroverznom sudijskom odlukom pobedila velika američka nada – Markus Braun.

BONUS VIDEO: UROŠ MEDIĆ: Kada sam odlazio iz Srbije MMA scena nije postojala 

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