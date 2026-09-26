VUČIĆ I PUTIN UDARNA TEMA U RUSKIM MEDIJIMA: Razgovor dvojice lidera privukao veliku pažnju tamošnje javnosti

TELEFONSKI razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Vladimiroviča Putina udarna je vest u svim najvećim ruskim medijima, a veliki broj agencija i portala prenosi kontakt dvojice lidera kao glavnu vest.

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Telefonski razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina privukao je veliku pažnju ruskih medija.

TASS, RIA Novosti, RT i Sputnjik objavili su vesti o razgovoru dvojice lidera kao glavnu vest na sajtu, a TASS i Sputnjik preneli su ga i u svojim izdanjima na engleskom jeziku.

Foto: printksrin

Svaki medij izdvojio je drugi deo razgovora. TASS je na ruskom pisao o Vučićevom očekivanju da će gasni aranžman, koji ističe 30. septembra, biti produžen.

U engleskom izdanju ta agencija naglasila je da su predsednici razgovarali i o ratu u Ukrajini i situaciji na Balkanu.

Foto: printksrin

Agencija RIA Novosti je u naslov stavila izbore i razvoj odnosa Moskve i Beograda.

RT je izdvojio Vučićevu izjavu da je Putina obavestio o nameri da 27. septembra podnese ostavku na mesto predsednika Srbije.

Foto: printksrin

Sputnjik je u izdanju na engleskom pisao o međunarodnim pitanjima koja su dvojica predsednika razmatrala, uključujući rat u Ukrajini.

Foto: printksrin

Za građane Srbije posebno je važno pitanje energetike. Vučić je posle jednočasovnog razgovora izjavio da očekuje produženje gasnog aranžmana i nastavak snabdevanja po ceni od oko 318 evra za hiljadu kubnih metara, prenose ruski mediji i navode da je razgovarano i o budućnosti Naftne industrije Srbije.

Foto: printksrin

Pažnja koju je razgovor Vučića i Putina dobio u ruskim medijima, i na ruskom i na engleskom jeziku, govori o tome koliko se u Moskvi uvažava predsednik Srbije i koliki značaj se pridaje njegovim rečima.

Posebnu težinu tom razgovoru daje trenutak u kojem je održan. Uoči najavljene ostavke, Vučić je sa ruskim liderom razgovarao o gasu, NIS-u i budućnosti odnosa dve zemlje.

Posle godina saradnje, njegov poslednji razgovor na mestu predsednika Srbije bio je upravo sa Putinom. I u završnici mandata, Vučić je za sto stavio pitanja od kojih zavise interesi Srbije i njenih građana.

Vučić: Siguran sam da će od ponedeljka biti produžen aneks za ruski gas po niskoj ceni

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas posle telefonskog razgovora sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom da je siguran da će već od ponedeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cenu gasa, od oko 318 evra za 1.000 metara kubnih.

- Pre svega, nama ističe aneks ugovora o gasnom aranžmanu za koji dan i siguran sam da će već od ponedeljka taj aneks biti produžen, i da ćemo i dalje moći da imamo, rekao bih, dobru nisku cenu gasa. I da ljudi razumeju, to je nekih 318 evra po 1.000 metara kubnih gasa, danas je na TTF-u na tržištu 868 evra po 1. 000 metara kubnih. Dakle, to govori da Srbija ima dobru cenu, dobru fleksibilnost i dobre količine - naveo je Vučić u video snimku objavljenom na Instagramu buducnostsrbijeav.

Dodao je da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je reč o Naftnoj industriji Srbije (NIS).

- Razgovarali smo i o Naftnoj industriji Srbije, gde je problem komplikovaniji, ali svakako smo razmenili mišljenja po tom pitanju - rekao je Vučić.

Istakao je da je sa Putinom imao jednočasovni razgovor, kao i da sa njim razgovara već 14 godina.

- Govorili smo o svemu tome, govorili o saradnji Srbije i Ruske Federacije, o našim bilateralnim odnosima, o sukobu u Ukrajini, o situaciji na Balkanu. Verujem da je razgovor bio, ili mogu da kažem da je bio, sadržajan i dobar, i razgovarali smo, razume se, i po pitanju energetskih problema sa kojima se mi suočavamo - kazao je Vučić.

Tema razgovora, kako je dodao, bila su i sva ostala važna pitanja.

- Razgovarali smo i o svim drugim važnim pitanjima, o učešću ruskih železnica, zahvalio sam se na podršci u gašenju požara, gde su avion Iljušin i ruske posade obavile veliki posao - naglasio je Vučić. Izrazio je zahvalnost Rusiji i predsedniku Putinu na saradnji u prethodnih 14 godina.

- Obavestio sam ga da sutra, tokom sutrašnjeg dana, podnosim ostavku. I to je sve. U svakom slučaju, verujem da je to jedan važan razgovor za budućnost Srbije. I siguran sam da će i oni koji budu predsednici države Srbije u budućnosti umeti da vode računa o interesima Srbije i držanju te vrste balansa i te vrste odgovornosti prema svim važnim subjektima međunarodne politike - naveo je Vučić.