Fudbal

Prvi utisci selektora Paunovića posle poraza od Holandije: "Bili smo blizu..."

Uroš Ćirković

27. 09. 2026. u 20:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Napredovali smo u odnosu na utakmicu sa Grcima, ističe selektor.

Први утисци селектора Пауновића после пораза од Холандије: Били смо близу...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Srbije sa dva poraza su otvorili Ligu nacija. Nakon Grčke, "orlove" je pobedila i Holandija sa 2:1 na stadionu "Rajko Mitić".

Dva gola za domaće postigao je Maks Merdnik, dok je jedini za "orlove" delo Luke Jovića. 

Posle meča utiske je izneo selektor Veljko Paunović i poručio:

- Svakako da je moglo bolje, čestitam Holandiji. Našim momcima čestitam na trudu i što su istrošili sve iz sebe. Napredovali smo u odnosu na utakmicu sa Grcima. Osetili smo da možemo do pozitivnog rezultata. Bili smo blizu danas da izjednačimo. Pokušali smo dva puta, prvi put smo uspeli... Momci su na poluvremenu videli da može da se pobedi Holandija, izjednalili smo ali nismo uspeli da preokrenemo. Hvala navijačima na podršci, kojih je bilo više nego protiv Grčke.

Plasman obezedio Sofascore

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru