Prvi utisci selektora Paunovića posle poraza od Holandije: "Bili smo blizu..."

Napredovali smo u odnosu na utakmicu sa Grcima, ističe selektor.

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Fudbaleri Srbije sa dva poraza su otvorili Ligu nacija. Nakon Grčke, "orlove" je pobedila i Holandija sa 2:1 na stadionu "Rajko Mitić".

Dva gola za domaće postigao je Maks Merdnik, dok je jedini za "orlove" delo Luke Jovića.

Posle meča utiske je izneo selektor Veljko Paunović i poručio:

- Svakako da je moglo bolje, čestitam Holandiji. Našim momcima čestitam na trudu i što su istrošili sve iz sebe. Napredovali smo u odnosu na utakmicu sa Grcima. Osetili smo da možemo do pozitivnog rezultata. Bili smo blizu danas da izjednačimo. Pokušali smo dva puta, prvi put smo uspeli... Momci su na poluvremenu videli da može da se pobedi Holandija, izjednalili smo ali nismo uspeli da preokrenemo. Hvala navijačima na podršci, kojih je bilo više nego protiv Grčke.

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