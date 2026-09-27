Pogled na tabelu nije dobar: Srbiju čeka težak posao do kraja Lige nacija
SRBIJA je odigrala dve utakmice u Ligi nacija i pogled na tabelu nije dobar.
"Orlovi" posle poraza od Grčke (1:2) i Holandije (1:2) nemaju nijedan bod i zauzimaju poslednje četvrto mesto u grupi 2 A divizije.
Holandija iz dve utakmice ima četiri uz gol razliku +1 (3:2). Sa druge strane, Nemačka i Grčka tek treba da igraju svoj meč večeras. "Heleni" će ga dočekati sa tri boda, a "panceri" sa jednim.
Što se pravila tiče, malo su promenjena u ovom takmičenju. Svi trećeplasirani timovi igraju baraž za opstanak, baš kao i dve najbolje četvrtoplasirane selekcije. To znači da "orlovi" treba izbegnu da budu najgori u toj konkurenciji.
Srbija naredni meč u Ligi nacija igra u četvrtak od 20.45 protiv Nemačke na "Alijanc Areni" u Minhenu.
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