Fudbal

Pogled na tabelu nije dobar: Srbiju čeka težak posao do kraja Lige nacija

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

27. 09. 2026. u 20:28

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SRBIJA je odigrala dve utakmice u Ligi nacija i pogled na tabelu nije dobar.

Поглед на табелу није добар: Србију чека тежак посао до краја Лиге нација

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Orlovi" posle poraza od Grčke (1:2) i Holandije (1:2) nemaju nijedan bod i zauzimaju poslednje četvrto mesto u grupi 2 A divizije.

Holandija iz dve utakmice ima četiri uz gol razliku +1 (3:2). Sa druge strane, Nemačka i Grčka tek treba da igraju svoj meč večeras. "Heleni" će ga dočekati sa tri boda, a "panceri" sa jednim.

Što se pravila tiče, malo su promenjena u ovom takmičenju. Svi trećeplasirani timovi igraju baraž za opstanak, baš kao i dve najbolje četvrtoplasirane selekcije. To znači da "orlovi" treba izbegnu da budu najgori u toj konkurenciji.

Srbija naredni meč u Ligi nacija igra u četvrtak od 20.45 protiv Nemačke na "Alijanc Areni" u Minhenu.

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