"HEGEMON JE IZGUBIO KONTROLU, OSUĐUJEMO BRUTALNO UBISTVO ALIJA HAMNEIJA" Lavrov svim srcem stao uz Iran, pomenuo i Madura
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov osudio je ubistvo bivšeg lidera Islamske revolucije ajatolaha Sajeda Alija Hamneija i članova njegove porodice, nazvavši taj čin „potpuno neprihvatljivim“.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov obratio se u subotu Generalnoj skupštini UN, optuživši zapadne zemlje da destabilizuju svet primenom „sile i dvostrukih standarda“. On je poručio da će ruska „specijalna vojna operacija“ u Ukrajini biti „dovedena do kraja“, saopšteno je na sajtu UN.
Pozivajući se na reči predsednika Rusije Vladimira Putina, Lavrov je rekao da je „diktatura jednog hegemona izmakla kontroli i jednostavno je opasna za sve oko sebe“, dodajući da se uspostavlja pravedniji, multipolarni poredak, dok zemlje globalnog Juga i Istoka jačaju svoju ulogu kao „suvereni centri razvoja“, prenosi iranska agencija Mehr.
Lavrov je osudio otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge od strane Sjedinjenih Američkih Država ranije ove godine, kao i njihovo „vansudsko zadržavanje“ u SAD, pozvavši na njihovo hitno oslobađanje.
Govoreći oštro o ratu protiv Irana, Lavrov je navođenje iranskog rukovodstva kao mete okarakterisao kao ozbiljno kršenje utvrđenih diplomatskih normi i opasan presedan koji ugrožava globalnu stabilnost.
On je takođe osudio ubistvo iranskog lidera ajatolaha Alija Hamneija, zajedno sa članovima njegove porodice i vojnim i političkim rukovodstvom, nazvavši to „još jednim neprihvatljivim ispoljavanjem prinudnog diktata“.
Prema njegovim rečima, šira američko-izraelska kampanja pogodila je i iranska nuklearna postrojenja koja su bila pod garancijama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), nanevši „nenadoknadivu štetu“ sistemu neširenja nuklearnog oružja pod nadzorom agencije za nuklearnu energiju UN.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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