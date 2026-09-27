"Ponosan sam na momke": Luka Jović se oglasio posle utakmice Srbija - Holandija
SRBIJA je izgubila od Holandije (1:2). Stelac jedinog gola za "orlove" Luka Jović govorio je posle utakmice.
Napadač AEK-a žali za krajnjim rezultatom.
- Pre svega bih naglasio da smo odigrali dobru utakmicu. Celu utakmicu smo bili svi kao jedan, ponosan sam na sve momke. Što se tiče gola, da smo odigrali dobru utakmicu i u prvom poluvremenu, nije nam se dalo, ali se meni vratilo za promašaj protiv Grčke. Ostaje žal što nismo zadržali taj rezultat i da postignemo drugi da izjednačimo. Možemo da budemo zadovoljni ovom utakmicom i treba da nam bude putokaz za dalje - rekao je Jović.
Svestan je bivši igrač Real Madrida da je Srbija imala priliku da pozitivan ishod.
- Dobro smo se pripremili za ovu utakmicu, šef je dao sve od sebe, uradio deo posla na najbolji način. Prva utakmica da smo iskoristili šanse na pravi način. Da smo iskoristili i moju da povedemo, verovatno bi bilo drugačije. Igrali smo protiv jednog od najboljih timova na svetu, ima tu mladih momaka, moramo da radimo, ako želimo u budućnosti da napravimo neki uspeh - zaključio je Jović.
Srbija posle dve utakmice nema nijedan bod u Ligi nacija. U četvrtak od 20.45 u 3. kolu gostuje Nemačkoj.
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