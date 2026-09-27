VAZDUŠASTI UŠTIPCI: Doručak zbog kog se bije bitka oko poslednjeg zalogaja

ZABORAVITE na klasično testo koje upija ulje i pada teško na stomak. Ovaj doručak spaja tradiciju sa modernim trikom za vrhunsku vazdušnost, stvarajući hrskave, zlatne jastučiće koji se bukvalno tope u ustima i spajaju porodicu oko stola pre prve jutarnje kafe.

Foto: Veštačka inteligencija

Evo originalnog recepta za najvazdušnije uštipke koji uspevaju baš svima:



Sastojci

400g glatkog brašna

1 čaša (180ml) kiselog mleka (tajna za mekoću)

1 kesica praška za pecivo

2 jaja

50ml mlake gazirane vode (trik za vazdušne mehuriće)

1 kašičica soli

Ulje za prženje







Priprema

Magija bez kvasca: U dubljoj posudi umutite jaja, pa dodajte kiselo mleko, gaziranu vodu i so. Postepeno ubacujte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Tekstura treba da bude gušća nego za palačinke, ali mekša od klasičnog testa za mešenje.

Šok u vrelom ulju: Zagrejte ulje u dubljem tiganju na srednjoj temperaturi. Kašiku prvo umočite u vrelo ulje (da se testo ne lepi), pa zahvatajte komade testa i spuštajte ih u tiganj.

Efekat balona: Uštipci će odmah početi da rastu i sami se okreću u ulju. Pržite ih dok ne dobiju savršenu zlatno-žutu boju sa obe strane.

Vadite ih na papirni ubrus da prelije izvuče višak masnoće.

Prijatno!