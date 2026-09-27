"To je bilo naređenje": Dušan Tadić zadovoljan izdanjem Srbije uprkos porazu u Ligi nacija!
IAKO je Srbija izgubila od Holandije (1:2) u Ligi nacija, kapiten reprezentacije Dušan Tadić bio je zadovoljan izdanjem na stadionu "Rajko Mitić".
Ako je neko bio upoznat sa kvalitetom rivala, to je iskusni vezista, s obzirom na to da od ove sezone nastupa za NEC.
- Znali smo da će biti teško, imali smo zajedništvo na terenu. Hteli smo da postignemo gol, to je bilo naređenje, to smo i uspeli. Mislim da je bila dobra i borbena Srbija, sa mnogo timskog rada. Treba da nastavimo ovako. Kad možemo protiv Holandije ovako, možemo onda protiv svakog. Bila je dobra komunikacije sa selektorom, čuli smo smernice. Holanđani su jako dobri, ali dobro smo se branili. Dosta dobro je bilo sve ovo - rekao je Tadić za "TV Arena sport".
Dobio je pitanje koliko je teško parirati brzonogim Holanđanima.
- Znam ih sve, igrao sam protiv njih, sa njima, znam ih u dušu. Brzi, dobri tehničari. Mislim da smo dobro parirali, mogao je da bude i drugačiji rezultat. Ima dosta dobrih stvari iz ovog, negativne ćemo analizirati i da budemos spremni za ono najvažnije - istakao je Tadić.
Srbija u četvrtak od 20.45 gostuje Nemačkoj, potom tri dana kasnije u isto vreme ide na noge Holadniji.
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