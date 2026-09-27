"Ne znači da će me svi voleti..." Lazar Jovanović se oglasio nakon izbacivanja iz reprezentacije Srbije
Dan nakon što je izbačen iz selekcije mlade reprezentacije Srbije, Lazar Jovanović se oglasio na društvenim mrežama.
Biser srpskog fudbala i sin legendarnog Milana Laneta Jovanovića, Lazar odstranjen je iz mlade reprezentacije, a za sada se ne zna zbog čega ga je Zoran Mirković precrtao sa spiska.
Nagađa se da je problem u disciplini, a dan kasnije oglasio se i Jovanović.
-Samopouzdanje ne znači da će me svi voleti, već da ću biti u redu s tim i ukoliko im se ne svidim - napisao je najstariji Lanetov sin na “Instagramu”.
Ofanzivac rođen 2006. godine se vratio u Udineze koji ga je za 6.500.000 evra doveo iz Štutgarta.
Priključio se timu Koste Runjaića i boriće se za šansu u Italiji.
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