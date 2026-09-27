BEZ ZNANJA JEZIKA NEMA DRŽAVLJANSTVA: Gradonačelnik Kadonege odbio Marokanki odobrenje za italianski pasoš

„KAKO se zovete? Kako ste?“ Upitao je gradonačelnik mesta Kadonege, u provinciji Padove, Marko Skjezaro jednu ženu, Marokanku, koja je došla na zakletvu dodele italijanskog državljanstva, ali ona nije mogla da odgovori na ova jednostavna pitanja jer ih – nije razumela. Otuda je Skjezaro odbio državljanstvo, a ceremoniju polaganja zakletve odlažio, jer žena nije znala ni da pročita reči zakletve na italijanskom.

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Čvrsto „ne“ zahtevu da postane italijanska državljanka i Skjezaro je objasnio da je za njega i za administraciju to ozbiljno pitanje koje daleko prevazilazi puke birokratske formalnosti.

-O jezičkoj ili bilo kakvoj drugoj integraciji neophodnih za ostvarivanje prava na italijanski pasoš nema ni pomena - rekao je gradonačenik i dodao da je „italijanko dršavljanstvo ozbiljna stvar“.

Postati italijanski državljanin znači potpuno preuzimanje obaveza i odgovornosti. Da bi se to postiglo zakon utvrđuje specifične zahteve i adekvatno znanje italijanskog jezika. Skjezaro je ostao potpuno zbunjen pred takvom situacijom i objašnjava da nijedna od četiri prisutne osobe, Marokanke, nisu bile u stanju da razumeju najjednostavnija pitanja na italijanskom. Muž koji je shvatio šta se dešava pokušao je da interveniše i da odgovori umesto nje, ali je gradonačelnik to odbio, jer oni koji polažu zakletvu moraju biti lično svesni i razumeti šta rade.

-To nije pitanje porekla, niti koliko smo gostoljubivi, to je pitanje poštovanja pravila i same vrednosti italijanskog državljanstva. Jer, državljanstvo se ne smatra jednostavnom birokratskom formalnošću, ono znači pripadnost zajednici, priznavanje njenih pravila – poručio je gradonačenik.

Ostaje otvorono pitanje ko je ovoj Marokanki ispisao sertifikat da je položila ispit italijanskog, nivoa B1 koji je obavezan za sticanje državljanstva. I ovo je samo jedna od potvrda nepostojeće integracije ogromnog broja stranca u italijansko društvo, a o kojoj se mnogo diskutuje.