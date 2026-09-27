BEZ ZNANJA JEZIKA NEMA DRŽAVLJANSTVA: Gradonačelnik Kadonege odbio Marokanki odobrenje za italianski pasoš
„KAKO se zovete? Kako ste?“ Upitao je gradonačelnik mesta Kadonege, u provinciji Padove, Marko Skjezaro jednu ženu, Marokanku, koja je došla na zakletvu dodele italijanskog državljanstva, ali ona nije mogla da odgovori na ova jednostavna pitanja jer ih – nije razumela. Otuda je Skjezaro odbio državljanstvo, a ceremoniju polaganja zakletve odlažio, jer žena nije znala ni da pročita reči zakletve na italijanskom.
Čvrsto „ne“ zahtevu da postane italijanska državljanka i Skjezaro je objasnio da je za njega i za administraciju to ozbiljno pitanje koje daleko prevazilazi puke birokratske formalnosti.
-O jezičkoj ili bilo kakvoj drugoj integraciji neophodnih za ostvarivanje prava na italijanski pasoš nema ni pomena - rekao je gradonačenik i dodao da je „italijanko dršavljanstvo ozbiljna stvar“.
Postati italijanski državljanin znači potpuno preuzimanje obaveza i odgovornosti. Da bi se to postiglo zakon utvrđuje specifične zahteve i adekvatno znanje italijanskog jezika. Skjezaro je ostao potpuno zbunjen pred takvom situacijom i objašnjava da nijedna od četiri prisutne osobe, Marokanke, nisu bile u stanju da razumeju najjednostavnija pitanja na italijanskom. Muž koji je shvatio šta se dešava pokušao je da interveniše i da odgovori umesto nje, ali je gradonačelnik to odbio, jer oni koji polažu zakletvu moraju biti lično svesni i razumeti šta rade.
-To nije pitanje porekla, niti koliko smo gostoljubivi, to je pitanje poštovanja pravila i same vrednosti italijanskog državljanstva. Jer, državljanstvo se ne smatra jednostavnom birokratskom formalnošću, ono znači pripadnost zajednici, priznavanje njenih pravila – poručio je gradonačenik.
Ostaje otvorono pitanje ko je ovoj Marokanki ispisao sertifikat da je položila ispit italijanskog, nivoa B1 koji je obavezan za sticanje državljanstva. I ovo je samo jedna od potvrda nepostojeće integracije ogromnog broja stranca u italijansko društvo, a o kojoj se mnogo diskutuje.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OLUJA POGODILA NjUJORK: Razorni norister doneo poplave, vanredno stanje i žrtve
27. 09. 2026. u 22:43
AMERIKA SPREMA UDAR! Pentagon razrađuje plan za invaziju na Kubu!
27. 09. 2026. u 22:35
ILI NORMALAN RAD VLADE ILI.. Fico: Vanredni izbori mogući su već u januaru
27. 09. 2026. u 22:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)