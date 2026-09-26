HRVATSKIM MEDIJIMA NAJBITNIJE ŠTA VUČIĆ RADI: To je ta snažna Srbija - mrze je, ali je poštuju (FOTO)
HRVATI i njihovi mediji danas su još jednom pokazali da im je najbitnije šta predsednik Srbije Aleksandar Vučić radi, sa kim razgovara, da li podnosi ostavku ili se kandiduje.
S kim je Vučić razgovarao, šta je rekao Putinu, kada podnosi ostavku? Hrvatski mediji pomno prate svaki detalj i najbitnije im je šta radi Vučić. „Indeks“, „Jutarnji list“, „Dnevnik“ i „Večernji list“ objavili su vest o razgovoru predsednika Srbije s ruskim predsednikom i njegovoj najavi da će u nedelju podneti ostavku. Već se bave i pitanjem šta će Vučić raditi uoči izbora.
Četiri najveća hrvatska medija, četiri naslova o Vučiću u istom satu. Sutra će ih zanimati da li se kandiduje i koji mu je sledeći potez. Toliko o tome koliko ih Srbija „ne zanima“.
Mogu pojedini u Hrvatskoj da mrze Vučića i snažnu Srbiju i mogu da je napadaju koliko hoće.
Ali kada njen predsednik razgovara o pitanjima važnim za zemlju, prate svaku reč. Tu se vidi ono što ne žele da priznaju, Srbiju više ne mogu da potcene. To je Srbija koju mogu da mrze, ali moraju da je poštuju.
I znaju da više nikada neće biti Srbija koja je na kolenima i koja se izvinjava, kao što je bila u vreme Borisa Tadića.
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