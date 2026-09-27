Srbija zvanično ostala bez velikog talenta: Debitovao je za reprezentaciju protiv lažne države Kosovo
Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez još jednog talentovanog igrača srpskog porekla. Vasilije Marković debitovao je za seniorsku reprezentaciju Austrije, i to u utakmici Lige nacija protiv lažne države Kosovo.
Osamnaestogodišnji vezista Austrije iz Beča dobio je priliku u 68. minutu, kada je selektor Ralf Rangnik na teren poslao mladog fudbalera umesto Paula Vanzera. Marković je tako prvi put zaigrao za seniorski tim Austrije, u meču koji je njegova selekcija dobila rezultatom 3:1.
Za Srbiju je ovo posebno značajan trenutak, jer je Marković bio jedan od mladih fudbalera koji su bili interesantni Fudbalskom savezu Srbije. Iako je rođen u Beču i prošao kompletan razvojni put u Austriji, Marković ima srpsko poreklo i mogao je da bude opcija za "orlove". Austrijanci su, međutim, reagovali veoma brzo i Rangnik ga je već u septembru uvrstio među seniore.
Marković je dete Austrije iz Beča. U klub je stigao sa samo devet godina, prošao kompletnu akademiju, osvojio prvenstva Austrije sa selekcijama do 16 i do 18 godina, a tokom 2025. godine bio je deo austrijske reprezentacije do 17 godina koja je stigla do finala Svetskog prvenstva.
U februaru ove godine potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Austrijom iz Beča, a samo nekoliko meseci kasnije izborio se za mesto u seniorskom timu. Početkom septembra produžio je ugovor sa klubom do 2029. godine.
Rangnik mu je potom ukazao poverenje i na najvećoj sceni. Marković je protiv tzv. Kosova postao jedan od najmlađih debitanata Austrije u 21. veku – na dan debija imao je 18 godina, četiri meseca i 15 dana.
Zanimljivo je i da je austrijski medij „Heute“ naveo da je Marković ovim nastupom stekao nastup koji ga vezuje za Austriju u budućnosti, uz napomenu da ima austrijsko-srpsko poreklo i dvojno državljanstvo.
Marković je tako napravio još jedan veliki korak u karijeri, ali istovremeno i zatvorio jednu od mogućih opcija za Srbiju. "Orlovi" su ostali bez fudbalera koji je u Austriji već dobio epitet velikog talenta, a koji je još kao veoma mlad počeo da privlači pažnju i van granica te zemlje.
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