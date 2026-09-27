HAPŠENJE KOD LEPOSAVIĆA: Privedena jedna osoba nakon što je pronađeno oružje i municija

PRIPADNICI tzv. kosovske policije uhapsilli su danas S.V. u selu Dren kod Leposavića, nakon što su u objektu koji se koristi kao štala pronašli oružje i municiju, dok su u odvojenoj akciji u selu Šipovo, u opštini Zubin Potok, zaplenili automatsku pušku, municiju i drugu vojnu opremu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu

Kako je saopštila direkcija tzv. kosovske policije iz Severne Mitrovice, tokom pretresa objekta koji se koristi kao štala u selu Dren, policija je pronašla i zaplenila oružje M-56 proizvodnje „Crvena zastava“, pištolj CZ-99 kalibra 9 milimetara i pištolj CZ M70 kalibra 7,65 milimetara. Pronađeno je i 99 metaka kalibra 7,62 milimetra, 30 metaka kalibra 9 milimetara i 10 metaka kalibra 7,65 milimetara.

U vezi sa ovim slučajem uhapšen je S.V. (1971), koji je sproveden u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu advokata, a po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

U saopštenju je navedeno da je u drugoj akciji, tokom pretresa nenastanjene kuće u selu Šipovo, u opštini Zubin Potok, policija pronašla automatsku pušku AK-47 jugoslovenske proizvodnje, šest okvira i 157 metaka odgovarajućeg kalibra, a zaplenjeni su i puška M-48 sa 186 metaka, bajonet, vojne uniforme sa srpskim obeležjima, dve vojne torbe i vojna oprema za hranu.

U vezi sa ovim slučajem nema uhapšenih.

Po nalogu tužioca, u oba slučaja pokrenuta je istraga zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružja.

(Tanjug)

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