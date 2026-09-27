HAPŠENJE KOD LEPOSAVIĆA: Privedena jedna osoba nakon što je pronađeno oružje i municija
PRIPADNICI tzv. kosovske policije uhapsilli su danas S.V. u selu Dren kod Leposavića, nakon što su u objektu koji se koristi kao štala pronašli oružje i municiju, dok su u odvojenoj akciji u selu Šipovo, u opštini Zubin Potok, zaplenili automatsku pušku, municiju i drugu vojnu opremu.
Kako je saopštila direkcija tzv. kosovske policije iz Severne Mitrovice, tokom pretresa objekta koji se koristi kao štala u selu Dren, policija je pronašla i zaplenila oružje M-56 proizvodnje „Crvena zastava“, pištolj CZ-99 kalibra 9 milimetara i pištolj CZ M70 kalibra 7,65 milimetara. Pronađeno je i 99 metaka kalibra 7,62 milimetra, 30 metaka kalibra 9 milimetara i 10 metaka kalibra 7,65 milimetara.
U vezi sa ovim slučajem uhapšen je S.V. (1971), koji je sproveden u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu advokata, a po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
U saopštenju je navedeno da je u drugoj akciji, tokom pretresa nenastanjene kuće u selu Šipovo, u opštini Zubin Potok, policija pronašla automatsku pušku AK-47 jugoslovenske proizvodnje, šest okvira i 157 metaka odgovarajućeg kalibra, a zaplenjeni su i puška M-48 sa 186 metaka, bajonet, vojne uniforme sa srpskim obeležjima, dve vojne torbe i vojna oprema za hranu.
U vezi sa ovim slučajem nema uhapšenih.
Po nalogu tužioca, u oba slučaja pokrenuta je istraga zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružja.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
HAPŠENjA U POŽAREVCU: Trojica osumnjičena za otmicu i razbojništvo
23. 09. 2026. u 14:42
PO NALOGU VJT BEOGRAD: Priveden osumnjičeni za davanje mita policajcu
22. 09. 2026. u 22:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)