Tenis

Šta se dešava sa Sinerom? Nakon modne revije završio u bolnici

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 09. 2026. u 11:14

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Povreda Janika Sinera prava je misterija za sve ljubitelje tenisa.

Шта се дешава са Синером? Након модне ревије завршио у болници

FOTO: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Italijan je još uvek van terena i željno isčekuje da ponovo uzme reket u ruke. 

Prvi igrač planete propustio je Vimbldon, a potom otkazao učeće na turniru u Pekingu, sve zbog povrede kolena. 

Janik Siner je svojim prisustvom na Gučijevoj modnoj reviji u Milanu privukao veliku pažnju. On je odmah posle završetka otišao na kliniku La Madonina kako bi pregledao koleno. 

Pauzu je iskoristio za odmor, ali i jačanje mišića kuka. 

Iako bi sve to trebalo da mu pomogne da se oslobodi bolova, postoji bojazan da ukoliko te metode ne daju rezultata, rešenje jedino biće operacija. 

Siner će najverovatnije otkazati i masters u Šangaju, koji se igra od 7. do 18. oktobra.

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