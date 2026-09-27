MASOVNA PUCNJAVA U BARU, NAJMANJE 17 MRTVIH! Osam napadača uletelo sa "kalašnjikovima" i pištoljima u Južnoj Africi

NAJMANjE 17 ljudi ubijeno je u pucnjavi u jednom baru u južnoafričkoj provinciji Gauteng u kasnim večernjim satima u subotu, saopštila je policija

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Policija je pokrenula veliku potragu za osam naoružanih muškaraca nakon smrtonosnog napada u baru u naselju Vedela, jugozapadno od Johanesburga.

Prema navodima policije, osmorica napadača bila su naoružana puškama AK-47 i pištoljima. Oni su ušli u bar i počeli da pucaju na goste. U ovom trenutku policija traga za svim osumnjičenima, dok detalji o motivu napada i identitetu žrtava još nisu objavljeni.

Istraga je u toku, a očekuje se da će policija saopštiti više informacija o okolnostima napada.

#BREAKING At least 17 people have been killed and 15 others wounded in a shooting at a tavern in South Africa's Gauteng province, local media reports. https://t.co/JEJPjmpEp4 — CGTN (@CGTNOfficial) September 27, 2026

"Independent" navodi da je reč o najnovijem u nizu masovnih pucnjava u Južnoj Africi, zemlji koja se suočava sa veoma visokim stopom nasilja i kriminala.

(Kurir)