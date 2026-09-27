Evo kad i gde uživo možete da gledate Tv prenos meča Srbija - Holandija

Fudbalska reprezentacija Srbije nije počela takmičenje u Ligi nacija na način na koji je želela. Sada je vreme za popravni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

U drugom kolu Lige nacija Srbija će na stadionu Rajko Mitić dočekati reprezentaciju Holandije, "lale" će sa klupe predvoditi legendarni Ćavi, dok je na klupi Srbije još jedan "španski đak" Veljko Paunović.

Srbija je u prvom kolu poražena od Grčke rezultatom 2:1, iako je od 4. minuta Srbija imala prednost, na kraju su se radovali gosti, koji su u zaustavnom vremenu došli do pobede.

Srbija i Holandija igraju utakmicu od 18 časova.

Direktan prenos ovog meča omogućen je putem Arena sport 1 Premium kanala. Takođe, meč možete gledati i putem RTS 2 kanala.



