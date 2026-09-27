Politika

"OVO PIŠE ČOVEK U VREME ČIJEG JE MANDATA KAO MINISTRA ODBRANE IZVRŠEN POGROM NA SRPSKIM NARODOM NA KIM" Brnabić ugasila Borisa Tadića

В.Н.

27. 09. 2026. u 23:15

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PREDSTAVNICA liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić očitala je lekciju Borisu Tadiću, koji je opet u očaju nasrnuo na Aleksandra Vučića.

ОВО ПИШЕ ЧОВЕК У ВРЕМЕ ЧИЈЕГ ЈЕ МАНДАТА КАО МИНИСТРА ОДБРАНЕ ИЗВРШЕН ПОГРОМ НА СРПСКИМ НАРОДОМ НА КИМ Брнабић угасила Бориса Тадића

Foto: Printskrin

 - Ovo piše čovek u vreme čijeg mandata kao ministra odbrane je izvršen pogrom nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Ćutao je i gledao etničko čišćenje, paljenje crkava i manastira, iz topline svog kabineta u Beogradu. Čovek koji je, nakon toga, postao predsednik Srbije, a što su stranci iskoristili da Priština proglasi nezavisnost. U tom trenutku taj "predsednik" se krio iza neke zavese u Bukureštu. Najveći uspeh mu je što je na HRT izjavio da i nije nešto ponosan što je predsednik Srbije. Ko takve hoće, neka glasa za "Studentsku listu" - još jedan satelit DS-a! A će nastaviti da se bori za Srbiju - navela je Brnabić na Iksu. 


 

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