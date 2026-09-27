Fudbal

Posle Srbije pala i Nemačka: Grčka blista na startu Lige nacija! (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

27. 09. 2026. u 22:39

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FUDBALERI Grčke nastavljaju sa sjajnim igrama na startu Lige nacija. "Heleni" su u Augzburgu u drugom kolu pobedili Nemačku sa 1:0.

После Србије пала и Немачка: Грчка блиста на старту Лиге нација! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 74. minutu kada je Dimitrio Kurbelis zatresao mrežu rivala. Imao je i dosta sreće pošto je lopta prilikom šuta pogodila Jozuu Kimiha i prevarila Aleksandra Nibela.

Rezultat je mogao da bude drugačiji. Imali su i "panceri" dobre prilike, no pre svega Karim Adejemi i Serž Gnabri nisu realizovali šanse u kojima su se našli.

Ekipa Ivana Jovanovića je ovim trijumfom ispisala istoriju, pošto je prvi put ikada pobedila Nemačku, a pre 46 godina bilo je 0:0.

Koliko se veruje svemu što radi srpski stručnjak sa ovom selekcijom najbolje pokazuje podatak da je na tribinama "WWK Arene" bilo čak 6.000 grčkih navijača.

Grčka je u Grupi 2 A divizije jedina ekipa sa maksimalnih šest bodova. Holandija je druga sa četiri. Nemačka zauzima treće mesto sa jednim bodom, a Srbije je na četvrtoj poziciji bez bodova.

"Heleni" u narednoj utakmici dočekuju Holandiju (četvrtak, 20.45). "Panceri" istog dana, u isto veme igraju sa "orlovima".

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