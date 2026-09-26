Paunović ostao bez velikog talenta! Zvezdin biser umesto Srbije izabrao ovu državu!
Otpala je svaka mogućnost da će obući dres Orlova.
Fudbalska reprezentacija Švajcarske "preslišala" je kao gost selekciju Severne Makedonije rezultatom 3:0.
Favorit je opravdao očekivanja u komšiluku, protiv selekcije za koju je debitovao biser Crvene zvezde, Matej Gaštarov, čije se ime pominjalo kao potencijalni novi reprezentativac na spisku selektora Veljka Paunovića.
Međutim, pošto je Gaštarov zaigrao u ovom meču, svaka mogućnost da u budućnosti obuče dres "orlova" je otpala!
Neće, ipak, Matej po lepom pamtiti debi u nacionalnom timu, jer su "sajdžije" delovali na terenu kao "svemirski brod" u odnosu na domaćina.
Istina, Švajcarska je i bila ogroman favorit u Skoplju, ali su po šansama zaslužili i ubedljiviju pobedu.
Pobednik je rešen u prvom poluvremenu, u razmaku od manje od 20 minuta. Najpre je Frojler pogodio u 22. minutu, da bi Amduni duplirao vođstvo u 41. i time potvrdio trijumf gostiju.
Matej Gaštarov je na debiju dobio žuti karton u 50. minutu zbog grubog faula, dok je Severna Makedonija za 90 minuta samo dvaput šutnula u gol Švajcaraca.
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