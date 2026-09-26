Paunović ostao bez velikog talenta! Zvezdin biser umesto Srbije izabrao ovu državu!

Otpala je svaka mogućnost da će obući dres Orlova.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbalska reprezentacija Švajcarske "preslišala" je kao gost selekciju Severne Makedonije rezultatom 3:0.

Favorit je opravdao očekivanja u komšiluku, protiv selekcije za koju je debitovao biser Crvene zvezde, Matej Gaštarov, čije se ime pominjalo kao potencijalni novi reprezentativac na spisku selektora Veljka Paunovića.

Međutim, pošto je Gaštarov zaigrao u ovom meču, svaka mogućnost da u budućnosti obuče dres "orlova" je otpala!

Neće, ipak, Matej po lepom pamtiti debi u nacionalnom timu, jer su "sajdžije" delovali na terenu kao "svemirski brod" u odnosu na domaćina.

Istina, Švajcarska je i bila ogroman favorit u Skoplju, ali su po šansama zaslužili i ubedljiviju pobedu.

Standings provided by Sofascore

Pobednik je rešen u prvom poluvremenu, u razmaku od manje od 20 minuta. Najpre je Frojler pogodio u 22. minutu, da bi Amduni duplirao vođstvo u 41. i time potvrdio trijumf gostiju.

Standings provided by Sofascore

Matej Gaštarov je na debiju dobio žuti karton u 50. minutu zbog grubog faula, dok je Severna Makedonija za 90 minuta samo dvaput šutnula u gol Švajcaraca.

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