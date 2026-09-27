Luka Jović otkrio šta je nedostajalo Srbiji protiv Holandije (VIDEO)

Razgovarao je srpski napadač sa predstavnicima medija u pres zoni stadiona "Rajko Mitić".

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Fudbaleri Srbije sa dva poraza su otvorili Ligu nacija. Nakon Grčke, "orlove" je pobedila i Holandija sa 2:1 na stadionu "Rajko Mitić".

Dva gola za domaće postigao je Maks Merdnik, dok je jedini za "orlove" delo Luke Jovića.

Posle meča upravo je centralni napadač AEK-a izneo utiske. Prvo govorio za TV Arena sport, a zatim je imao priliku da razgovara sa predstavnicima medija u pres zoni stadiona "Rajko Mitić".

Kakav je utisak u odnosu na prethodnu utakmicu? Bio je bolji plan igre, ekipa se vratila posle 0:1, ali ipak niste izdržali.

- Pa mislim da smo odigrali jednu zaista dobru utakmicu, kao što ste rekli, dosta bolju nego protiv Grčke. Holandija je jedna ozbiljna reprezentacija. Pokazali smo im zube, pokazali smo i sami sebi da možemo. Mislim da nam je bila potrebna jedna ovakva utakmica kako bismo dobili na samopouzdanju i, da se tako izrazim, da nam ovo bude neki putokaz za dalje, kako treba da igramo u sledećim.

Jesi video možda loptu u golu pri rezultatu 2:1 kad si glavom gađao? Milimetri...

- Pa bilo je blizu, bilo je blizu, ali nažalost nije ušlo. Uh, pa nije ušla ni protiv Grčke, tako da... Kao i uvek, ja dajem svoj maksimum. Nekad će lopta ući. Danas sam mogao da postignem i tri gola, protiv Grčke isto. Nekad promašite, nekad pogodite, tako da sve je to sastavni deo fudbala.

Šta misliš šta je falilo ekipi?

- Kvalitet. Mislim da nismo igrali protiv neke loše reprezentacije. Igrali smo protiv jedne od najboljih na svetu, tako da mislim da smo se pokazali u jako dobrom svetlu. Uh, i ako budemo nastavili ovako, u ovom ritmu kao što smo danas igrali, mislim da ćemo sve ostale utakmice protiv slabijih ekipa uspeti da pobedimo.

Atmosfera je bila bolja nego protiv Grčke.

- Pa sigurno. Atmosfera protiv Grčke je bila malo lošija nego naša predstava, ali danas je bilo više ljudi i drago mi je da su nas podržali i nadam se da će u narednim utakmicama biti još više podrške.