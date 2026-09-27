Politika

DO DANAS PRIČALI DA NEĆE PODNETI OSTAVKU, OD VEČERAS DA JE BIO PRIMORAN: Brnabić pokopala licemerje iz Đilasove stranke

В.Н.

27. 09. 2026. u 22:40

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PREDSTAVNICA liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić oduvala je Mariniku Tepić i ekipu iz stranke njegon šefa Dragana Đilasa, koji su do danas govorili kako prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić neće podneti ostavku na mesto predsednika Republike, a od večeras govore da je bio primoran na taj čin.

ДО ДАНАС ПРИЧАЛИ ДА НЕЋЕ ПОДНЕТИ ОСТАВКУ, ОД ВЕЧЕРАС ДА ЈЕ БИО ПРИМОРАН: Брнабић покопала лицемерје из Ђиласове странке

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

 - Do danas ste pričali da neće podneti ostavku. Od večeras pričate da je bio primoran da podnese ostavku. Od danas do sutra pričate potpuno suprotne stvari i nemate niti jedan jedini problem sa tim. I mislite da ljudi to ne čuju i ne vide? A borite se protiv Aleksandra Vučića, čoveka koji svakoga dana poštuje reč datu narodu. I zato niko od vas ne sme da pristane na debatu sa njim. Lako je pričati neistine kad nemate ko da vam odgovori. I uvek krećete od sebe - vi ste kukavice i slabići koje neko može da pritisne da nešto urade. Tako su vas naterali da ljubite skute Studentskoj listi i da se primirite kao što su se Aleksić, Parandilo i Ćuta primirili. U obojenoj revoluciji, ne sme biti otpora. Kod Aleksandra Vučića - što je pritisak veći, to je on jači. Možete misliti što njega neko na nešto može da primora. Borićemo se protiv svih vas zajedno da sačuvamo Srbiju od stranih poslušnika. Kad vam kažu - predaj listu, vi predajete. Kad kažu - povuci, vi povlačite. U rečniku Aleksandra Vučića ne postoji reč kapitulacija - napisala je Brnabić na Iksu.


 

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