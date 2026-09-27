Lejla Fernandez šampionka Singapura
Kanadska teniserka Lejla Fernandez osvojila je VTA turnir u Singapuru, pošto je danas u finalu pobedila Australijanku Taliju Gibson 7:5, 6:0.
Meč je trajao jedan sat i 38 minuta. Fernandez je 31. teniserka sveta, dok se Gibson nalazi na 63. mestu WTA liste.
Kanadska teniserka je današnjim trijumfom stigla do šeste titule u karijeri.
VTA turnir u Singapuru se igrao za nagradni fond od 1.206.446 dolara.
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