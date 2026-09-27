Neoprezan start Terzića koštao Srbiju: Pogledajte kako su Holanđani poveli na Marakani (VIDEO)

"Orlovi" kapitulirali posle pola sata igre.

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Fudbaleri Srbije igraju utakmicu drugog kola A divizije Lige nacija protiv Holandije na "Marakani", te posle pola sata igre gube sa 1:0.

Nisu loše izgledali naši momci u prvih 30 minuta fudbala na najvećem srpskom stadionu. Gosti jesu uzeli loptu u svoj posed i na taj način pokušavali da priprete srpskom timu. Četa Veljka Paunovića čekala je svoju priliku i grešku rivala, pa su ušravo naši momci imali najbolju priliku na meču, kada je Bart Verbrugen odbranio udarac Dejana Joveljića u 17. minutu.

Ipak, trenutak nepažnje bio je dovoljan da gosti dođu do prednosti. Pobegao je Krisensio Samervil, zakasnio je da startuje Aleksa Terzić i oborio je fudbalera Al Hilala i sudija Marčinjak je pokazao na belu tačku.

Iako je Vanja Milinković Savić pogodio stranu, udarac Mesa Merdinka bio je neodbranjiv.