NEVEROVATNO: Nalazi se u Top 10 na ATP listi, a mora da igra kvalifikacije!

NEVEROVATNA vest stiže iz sveta tenisa!

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Glavni akter priče je francuski teniser Artur Fis. On će od ponedeljka biti 9. na ATP listi, ali uprkos tome moraće da igra kvalifikacije za turnir u Tokiju iz serije 500.

Razlog je taj što je propustio rok za prijavu za glavni žreb. Inače, ovaj 22-godišnjak je "Japan open" osvojio 2024. godine.

Organizatori su naveli da je zbog administrativnih problema u vezi sa procedurom prijavljivanja izostao sa liste učesnika, dok su tri specijalne pozivnice dodeljene japanskim igračima.

🚨 𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧: Arthur Fils, world No. 11, must play qualifying at the ATP 500 Japan Open in Tokyo after missing the main-draw entry deadline.



↳ 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗫𝗧

Fils, who rises to No. 9 on Monday, won the Tokyo title in 2024. Organisers said administrative problems around the… pic.twitter.com/vrGrTJAReq — BetBugs Tennis (@betbugstennis) September 27, 2026

Kao prvi nosilac u kvalifikacijama, Fis će se sastati sa američkim teniserom Martinom Damom.

Francuz je ove godine osvojio dve velike titule. Najpre je slavio u Barselonu, a onda je pobedio na mastersu u Sinsinatiju. Ukupno ima pet trofeja.

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