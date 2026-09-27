Tenis

NEVEROVATNO: Nalazi se u Top 10 na ATP listi, a mora da igra kvalifikacije!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

27. 09. 2026. u 22:50

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NEVEROVATNA vest stiže iz sveta tenisa!

НЕВЕРОВАТНО: Налази се у Топ 10 на АТП листи, а мора да игра квалификације!

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Glavni akter priče je francuski teniser Artur Fis. On će od ponedeljka biti 9. na ATP listi, ali uprkos tome moraće da igra kvalifikacije za turnir u Tokiju iz serije 500.

Razlog je taj što je propustio rok za prijavu za glavni žreb. Inače, ovaj 22-godišnjak je "Japan open" osvojio 2024. godine.

Organizatori su naveli da je zbog administrativnih problema u vezi sa procedurom prijavljivanja izostao sa liste učesnika, dok su tri specijalne pozivnice dodeljene japanskim igračima.

Kao prvi nosilac u kvalifikacijama, Fis će se sastati sa američkim teniserom Martinom Damom.

Francuz je ove godine osvojio dve velike titule. Najpre je slavio u Barselonu, a onda je pobedio na mastersu u Sinsinatiju. Ukupno ima pet trofeja.

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