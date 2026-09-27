NEVEROVATNO: Nalazi se u Top 10 na ATP listi, a mora da igra kvalifikacije!
NEVEROVATNA vest stiže iz sveta tenisa!
Glavni akter priče je francuski teniser Artur Fis. On će od ponedeljka biti 9. na ATP listi, ali uprkos tome moraće da igra kvalifikacije za turnir u Tokiju iz serije 500.
Razlog je taj što je propustio rok za prijavu za glavni žreb. Inače, ovaj 22-godišnjak je "Japan open" osvojio 2024. godine.
Organizatori su naveli da je zbog administrativnih problema u vezi sa procedurom prijavljivanja izostao sa liste učesnika, dok su tri specijalne pozivnice dodeljene japanskim igračima.
Kao prvi nosilac u kvalifikacijama, Fis će se sastati sa američkim teniserom Martinom Damom.
Francuz je ove godine osvojio dve velike titule. Najpre je slavio u Barselonu, a onda je pobedio na mastersu u Sinsinatiju. Ukupno ima pet trofeja.
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