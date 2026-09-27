Tenis

ČEŠKA NAJBOLJA NA SVETU: Ukrajina pala u finalu, osvojen Bili DŽin King kup posle osam godina

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

27. 09. 2026. u 15:30

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TENISERKE Češke osvojile su Bili Džin King kup.

ЧЕШКА НАЈБОЉА НА СВЕТУ: Украјина пала у финалу, освојен Били Џин Кинг куп после осам година

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

One su u meču za trofej pobedile Ukrajinu rezultatom 2:0 u kineskom Šenženu. Na taj način su osvojili prvi reprezentativni pehar posle osam godina.

Prvi poen selekciji Češke donela je Karolina Muhova, koja je u prvom meču finala savladala Angelinu Kalinjinu sa 6:2, 6:3. 

Pobedu Češkoj donela je šampionka VimbldonaLinda Noskova, koja je u drugom meču bila bolja od Eline Svitoline 6:3, 7:6(5).

One su današnjim trijumfom protiv Ukrajine stigle do 12. titule u istoriji u Bili Džin King kupu.

Inače, Čehinje su ovo takmičenje osvojile prvi put posle 2018. godine kad su u finalu bile bolje od SAD.

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