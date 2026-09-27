ČEŠKA NAJBOLJA NA SVETU: Ukrajina pala u finalu, osvojen Bili DŽin King kup posle osam godina
TENISERKE Češke osvojile su Bili Džin King kup.
One su u meču za trofej pobedile Ukrajinu rezultatom 2:0 u kineskom Šenženu. Na taj način su osvojili prvi reprezentativni pehar posle osam godina.
Prvi poen selekciji Češke donela je Karolina Muhova, koja je u prvom meču finala savladala Angelinu Kalinjinu sa 6:2, 6:3.
Pobedu Češkoj donela je šampionka VimbldonaLinda Noskova, koja je u drugom meču bila bolja od Eline Svitoline 6:3, 7:6(5).
One su današnjim trijumfom protiv Ukrajine stigle do 12. titule u istoriji u Bili Džin King kupu.
Inače, Čehinje su ovo takmičenje osvojile prvi put posle 2018. godine kad su u finalu bile bolje od SAD.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PAUNOVIĆ PRECRTAO PETORICU ZA HOLANDIJU: Iznenađenje zbog Kostova, otpao i debitant!
27. 09. 2026. u 14:43
Partizan definitivno vraća miljenika navijača: Igra već protiv Pariza?
27. 09. 2026. u 15:05
Selektor Holandije precrtao jednu od najvećih zvezda za meč sa Srbijom
27. 09. 2026. u 14:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)