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UN NA NOGAMA: Govor Lavrova izazvao buru!

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27. 09. 2026. u 11:24

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GOVOR ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na Generalnoj skupštini UN izazvao je ogromno interesovanje novinara i diplomata.

УН НА НОГАМА: Говор Лаврова изазвао буру!

Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Konferencija za novinare ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u sedištu UN bila je izuzetno posećena, prenosi RIA Novosti.

Događaj je održan u subotu, uprkos lošim vremenskim uslovima i oluji u gradu.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ministra tradicionalno dočekuju sa velikom pažnjom nakon njegovog govora u okviru opšte debate na 81. zasedanju Generalne skupštine UN.

„Uobičajeno uzbuđenje: desetine diplomata dočekuju Sergeja Lavrova na izlazu iz sale Generalne skupštine kako bi se rukovali s njim i zahvalili Rusiji”, stoji u poruci.

Ministarstvo je takođe objavilo fotografiju koja potvrđuje veliko interesovanje za ruskog ministra. Na slici se vidi mnoštvo ljudi oko Lavrova, koji ga pozdravljaju i fotografišu se s njim.

Lavrov je optužio Kijev za kršenje osnovnih principa Povelje te organizacije. Tokom svog govora, Lavrov je kritikovao evropske zemlje zbog toga što podržavaju kijevski režim.

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