UN NA NOGAMA: Govor Lavrova izazvao buru!
GOVOR ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na Generalnoj skupštini UN izazvao je ogromno interesovanje novinara i diplomata.
Konferencija za novinare ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u sedištu UN bila je izuzetno posećena, prenosi RIA Novosti.
Događaj je održan u subotu, uprkos lošim vremenskim uslovima i oluji u gradu.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ministra tradicionalno dočekuju sa velikom pažnjom nakon njegovog govora u okviru opšte debate na 81. zasedanju Generalne skupštine UN.
„Uobičajeno uzbuđenje: desetine diplomata dočekuju Sergeja Lavrova na izlazu iz sale Generalne skupštine kako bi se rukovali s njim i zahvalili Rusiji”, stoji u poruci.
Ministarstvo je takođe objavilo fotografiju koja potvrđuje veliko interesovanje za ruskog ministra. Na slici se vidi mnoštvo ljudi oko Lavrova, koji ga pozdravljaju i fotografišu se s njim.
Lavrov je optužio Kijev za kršenje osnovnih principa Povelje te organizacije. Tokom svog govora, Lavrov je kritikovao evropske zemlje zbog toga što podržavaju kijevski režim.
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