Nesreće

KRŠ I LOM KOD TERAZIJSKOG TUNELA: Motocikl i džip napravili karambol (FOTO)

В.Н.

27. 09. 2026. u 23:00

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SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se večeras kod Terazijskog tunela.

КРШ И ЛОМ КОД ТЕРАЗИЈСКОГ ТУНЕЛА: Мотоцикл и џип направили карамбол (ФОТО)

Foto: Večernje Novosti

U udesu su učestvovali motocikl i automobil marke "audi".

Саобраћајна незгода код Теразијског тунелаFoto: Foto: Večernje Novosti

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Saobraćaj je prohodan.

Za sada nema informacija o tome da li u udesu ima povređenih.

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