OLUJA POGODILA NJUJORK: Razorni norister doneo poplave, vanredno stanje i žrtve
DESETINA miliona ljudi širom severoistoka Sjedinjenih Američkih Država suočavaju se sa razornim posledicama snažne oluje koja je izazvala obalske poplave, nestanak struje za više od 160.000 domaćinstava, prekide u saobraćaju i otkazivanje brojnih manifestacija, zbog čega je u Njujorku i Nju Džerziju proglašeno vanredno stanje.
U Njujorku i Nju Džerziju proglašeno je vanredno stanje nakon što je moćna vikend oluja (norister) pogodila severoistok Sjedinjenih Američkih Država, donevši opasne obalske poplave, uraganske vetrove i obilne padavine od Virdžinije do Mejna.
U Bruklinu je zabeležena prva žrtva kada je muškarac nastradao od pada drveta.
Oluja je izazvala masovne prekide u snabdevanju električnom energijom, pa je preko 160.000 domaćinstava ostalo bez struje, prenosi BBC.
Saobraćajni haos obeležilo je kašnjenje više od 2.400 letova i otkazivanje 1.199 letova u subotu.
Meteorolozi su upozorili da je uticaj oluje dodatno pojačan uticajem punog meseca, što je dovelo do ozbiljnog plavljenja obalskih zajednica poput Serf Sitija i Manaskvana u Nju Džerziju.
Nacionalna meteorološka služba izdala je hitna upozorenja za nizijske priobalne delove, pozivajući stanovnike na hitnu evakuaciju i pripremu za poplavljene saobraćajnice i štetu na objektima.
Zvaničnici su upozorili na udare vetra brzine do 85 km/h, koji ruše drveće i delove elektro-mreže.
Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani apelovao je na građane da izbegavaju kretanje i ne prolaze kroz poplavljene ulice.
Zbog ekstremnih vremenskih uslova otkazani su brojni sportski i kulturni događaji.
Utakmica bejzbol tima Red Soks protiv Čikago Kabsa pomerena je na nedelju u Floridu, dok je fudbalski meč između Red Bul Njujorka i Sent Luis Sitija otkazan.
Poplave su zahvatile i ostrva Havaji.
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