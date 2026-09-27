HOLANĐANI SLAVILI, A KAPITEN BRUTALNO ISKREN: Van Dijk posle pobede nad Srbijom rekao ono što niko nije očekivao
Igramo utakmice da bismo pobedili, to je najvažnije, naglašava štoper Liverpula.
Fudbalska reprezentacija Holandije odnela je iz Beograda pobedu rezultatom 2:1, ali u taboru „Oranja“ nisu bili preterano zadovoljni načinom na koji su došli do tri boda.
To je najbolje pokazao kapiten Virgil van Dijk, koji je posle utakmice za holandski NOS otvoreno priznao da njegova ekipa nije odigrala dobar meč.
- Mislim da je ovo bila loša utakmica sa naše strane. Ne mogu mnogo više da kažem - rekao je Van Dijk.
Iskusni štoper smatra da je Holandija mogla mnogo ranije da reši pitanje pobednika.
- Možemo sebi da olakšamo ako realizujemo šanse, ali to nismo uradili. Onda može da postane opasno, što se nekoliko puta i dogodilo.
Ipak, Van Dijk nije želeo da umanji značaj pobede na stadionu „Rajko Mitić“.
- Igramo utakmice da bismo pobedili, to je najvažnije. Možemo da budemo kritični jedni prema drugima.
Dok je kapiten kritikovao igru, jedan igrač je dobio posebne pohvale. Meks Merdink postigao je oba gola za Holandiju i tako praktično sam doneo pobedu gostima. Van Dijk je posebno istakao njegovo samopouzdanje.
- Dobro je odradio posao. Bio je pun samopouzdanja i dobro je šutirao. Lepo je to videti. Potrebni su nam svi igrači.
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