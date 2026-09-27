"Ima prostora za napredak": Ćavi se oglasio nakon pobede Holandije nad Srbijom

HOLANDIJA je pobedila Srbiju sa 2:1, a posle meča se oglasio trener "lala" Ćavi Ernandez.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

On je istakao da je njegova selekcija zasluženo trijumfovala u Beogradu, ali i da može bolje da igra.

- Pobedili smo, ali možemo da igramo bolje. Zaslužili smo pobedu, ali nije bilo lako, posebno kad je Srbija zaigrala sa Tadićem, Jovićem i Kostićem i pokazala visok individualni kvalitet - rekao je Ćavi.

Priznao je bivši trener Barselone da prvo poluvreme i nije bilo baš dobro.

- Mislim da smo u drugom poluvremenu dominirali, iskoristili prostor, što nije lako na gostujućem terenu.

Selektor "lala" je dodao da je insistirao da se "drži lopta".

- Ima prostora za napredak, ali zadovoljan sam. Mislim da povreda Gakpa nije teža, znaćemo sutra - zaključio je Ćavi.

Posle dva odigrana meča Srbija nema ni bod, dok Holandija sad ima četiri boda.

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