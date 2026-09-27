"Ima prostora za napredak": Ćavi se oglasio nakon pobede Holandije nad Srbijom
HOLANDIJA je pobedila Srbiju sa 2:1, a posle meča se oglasio trener "lala" Ćavi Ernandez.
On je istakao da je njegova selekcija zasluženo trijumfovala u Beogradu, ali i da može bolje da igra.
- Pobedili smo, ali možemo da igramo bolje. Zaslužili smo pobedu, ali nije bilo lako, posebno kad je Srbija zaigrala sa Tadićem, Jovićem i Kostićem i pokazala visok individualni kvalitet - rekao je Ćavi.
Priznao je bivši trener Barselone da prvo poluvreme i nije bilo baš dobro.
- Mislim da smo u drugom poluvremenu dominirali, iskoristili prostor, što nije lako na gostujućem terenu.
Selektor "lala" je dodao da je insistirao da se "drži lopta".
- Ima prostora za napredak, ali zadovoljan sam. Mislim da povreda Gakpa nije teža, znaćemo sutra - zaključio je Ćavi.
Posle dva odigrana meča Srbija nema ni bod, dok Holandija sad ima četiri boda.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Prvi utisci selektora Paunovića posle poraza od Holandije: "Bili smo blizu..."
27. 09. 2026. u 20:02
"Modrić je ludak i bog u isto vreme": Golman Češke oduševljen kapitenom Hrvatske (VIDEO)
27. 09. 2026. u 16:24
"Ponosan sam na momke": Luka Jović se oglasio posle utakmice Srbija - Holandija
27. 09. 2026. u 20:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)