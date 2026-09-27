NOVI PAKET MERA: Država daje novčanu pomoć, veće penzije i plate i brojne popuste

DRŽAVA je pokrenula novi paket mera vredan 980,6 miliona evra, koji donosi novčanu pomoć, veće penzije i plate, kao i popuste na račune za energente za različite kategorije građana.

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Paket mera obuhvata najstarije sugrađane, socijalno ugrožene porodice, borce, roditelje, ali i druge kategorije građana. Pored jednokratnih novčanih davanja, predviđeni su i popusti na račune za energente, kao i trajno povećanje penzija i plata koje stupa na snagu krajem godine.

Jednokratna pomoć za oko dva miliona građana

Glavni talas septembarske podrške počeo je 14. septembra, kada je jednokratna pomoć isplaćena za oko dva miliona građana Srbije. Penzionerima su sredstva uplaćena automatski, a visina pomoći zavisila je od iznosa njihove penzije.

Penzioneri sa primanjima do 31.092,11 dinara dobili su 35.000 dinara, dok su oni sa penzijama od 31.092,12 do 56.822,00 dinara dobili 27.500 dinara. Za penzionere čija su primanja iznad 56.822,00 dinara predviđena je pomoć od 20.000 dinara.

Istim paketom obuhvaćene su i druge kategorije građana. Korisnicima novčane socijalne pomoći, primaocima boračkog dodatka i roditeljima dece koja ostvaruju pravo na dečji dodatak isplaćeno je po 25.000 dinara, odnosno po detetu u slučaju roditelja. Borcima koji ne primaju borački dodatak pripalo je po 10.000 dinara.

Za penzionere sa penzijama nižim od 80.000 dinara obezbeđeno je i 30.000 vaučera za letovanje, vrednosti po 10.000 dinara, dok su predviđena i dodatna pojeftinjenja lekova na recept. Za ovaj deo paketa izdvojeno je oko 50 milijardi dinara.

Nova isplata od 6.000 dinara

Od 22. do 25. septembra usledila je nova isplata od po 6.000 dinara za sve punoletne građane. Penzioneri i socijalno ugroženi građani sredstva dobijaju automatski, dok su se ostali punoletni građani za ovu pomoć prijavljivali putem portala Uprave za trezor.

Penzije od decembra veće za 7,5 odsto

Za najstarije građane najznačajnija promena stupa na snagu 1. decembra, kada će sve penzije biti trajno povećane za 7,5 odsto.

Nakon povećanja, prosečna penzija trebalo bi da poraste sa oko 56.850 na približno 61.114 dinara, odnosno na nivo od oko 520 evra.

Rast se odnosi na sve kategorije penzionera. Najniža poljoprivredna penzija, koja trenutno iznosi 24.443,91 dinar, raste na 26.277,20 dinara, što je povećanje od 1.833,29 dinara. Najniža penzija za zaposlene i samostalne delatnosti povećava se sa 31.092,11 na 33.424,02 dinara, odnosno za 2.331,91 dinar.

Najviša penzija biće povećana sa 286.368,57 na 307.846,21 dinar.

Popusti na račune za struju, gas i grejanje

Pored direktnih novčanih uplata, deo državne podrške odnosi se i na smanjenje troškova energije tokom predstojeće zime.

Penzioneri sa minimalnim penzijama ostvaruju pravo na 1.000 dinara popusta na mesečnom računu za električnu energiju, pri čemu se ovo pravo ostvaruje automatski, bez podnošenja zahteva.

Borci i vojni invalidi takođe mogu da ostvare umanjenje računa za struju od 1.000 dinara, uz prijavu u svojoj opštini.

Domaćinstva slabijeg materijalnog stanja koja primaju socijalnu pomoć, dečji dodatak ili dodatak za negu drugog lica mogu ostvariti popust na račune za struju ili grejanje od 20 do 60 odsto. Visina umanjenja zavisi od broja članova domaćinstva i prihoda.

Podrška roditeljima i porodicama

Mere podrške obuhvataju i roditelje i porodice sa decom. Redovne isplate roditeljskog dodatka za novorođenu decu nastavljaju se po uvećanim iznosima, dok su najavljene i dodatne mere podrške porodicama sa peto i šesto dete.

U okviru drugih programa dostupna su i bespovratna sredstva za kupovinu prve nekretnine za majke, u iznosu do 20.000 evra, kao i podsticaji za pokretanje biznisa namenjeni povratnicima iz dijaspore.

Istovremeno, od 1. decembra predviđeno je i povećanje plata u javnom sektoru od 8 odsto, dok će zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiti povećanje zarada od 12 odsto.

Za većinu vidova pomoći koji se ne isplaćuju automatski, građani pravo ostvaruju prijavom u lokalnim samoupravama ili preko nadležnih ministarstava, u zavisnosti od konkretnog programa.

(B92)