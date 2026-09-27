NOVO IME U ŠPANIJI: Fudbaler Atletiko Madrida zamenio Erika Garsiju

ŠPANIJA će sa novim defanzivcem u nastavak Lige nacija.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Fudbaler madridskog Atletika Robin Le Norman pozvan je u reprezentaciju "furije" umesto povređenog Erika Garsije, saopštio je Fudbalski savez Španije.

Igrač Barselone zbog povrede nije igrao ni u pobedi na gostovanju Engleskoj (3:2) u prvom kolu Lige nacija, a pošto neće biti spreman ni za naredni meč, prekosutra kod kuće protiv Hrvatske, u Sevilji, selektor Luis de la Fuente pozvao je Le Normana u tim.

Povreda Garsije nije teže prirode, ali se on iz predostrožnosti vratio u Barselonu gde će raditi do kraja reprezentativne pauze.

Posle duela sa "vatrenim", šampion Evrope i sveta ima da odigra još dve utakmice, a rivali su Češka i Hrvatska u gostima.

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