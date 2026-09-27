Politika

"DANAS SE ZAVRŠAVA JEDNO VELIKO POGLAVLJE" Gašić o Vučićevoj ostavci: Idemo dalje, zajedno, kao i do sada

В.Н.

27. 09. 2026. u 22:10

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MINISTAR odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić prokomentarisao je ostavku Aleksandra Vučića na mestu predsednika Republike Srbije.

ДАНАС СЕ ЗАВРШАВА ЈЕДНО ВЕЛИКО ПОГЛАВЉЕ Гашић о Вучићевој оставци: Идемо даље, заједно, као и до сада

Foto: Ministarstvo

- Godine zajedničkog rada, borbe, teških odluka i velikih pobeda pokazale su da se pravi ljudi prepoznaju onda kada je najteže. Danas se završava jedno veliko poglavlje koje je obeležio Aleksandar Vučić, ali ovo nije kraj. Ovo je početak novog poglavlja - novih izazova, novih borbi i novih pobeda. Kao njegov prijatelj i saborac, ponosan sam na sve što smo zajedno prošli i na sve što je Srbija postigla tokom godina u kojima ju je Aleksandar Vučić predvodio. Siguran sam da ćemo i u vremenu koje dolazi nastaviti da radimo zajedno, sa istom energijom i istim ciljem - za snažnu, sigurnu i uspešnu Srbiju. Idemo dalje, zajedno, kao i do sada. Živela ujedinjena Srbija! - navodi se u objavi 

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