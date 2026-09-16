Predrag Đorđević za Novosti: Finale LE u Beogradu od značaja za celu zemlju! A što se tiče Zvezde, Partizana i Voše...

Proslavljeni srpski fudbaler oduševljen odlukom Izvršnog komiteta UEFA.

Foto: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Fudbalska Srbija konačno je dobila organizaciju nekog velikog događaja, pa će se finale Lige Evrope 2029. godine odigrati na Nacionalnom stadionu u Beogradu. Naša zemlja biće tako u epicentru dešavanja, jer joj je ukazana velika čast, ali i obaveza da sve protekne kako treba i na najvišem nivou.

Ovu informaciju je građanima potvrdio i predsednik države Aleksandar Vučić, koji nije krio sreću i zadovoljstvo zbog uspešno obavljenog posla. Čak je i generalni sekretar FSS Branko Radujko izrazio nadu da bi neki od naših klubova mogao da napravi senzaciju i bori se za trofej pred domaćom publikom.

S druge strane, zadovoljstvo nije mogao da sakrije ni Predrag Đorđević (54), bivši as Crvene zvezde i čuveni kapiten Olimpijakosa, koja je upravo u Grčkoj čuo sjajnu vest.

- Naravno, sve sam pomno pratio i veoma sam se obradovao kada je Srbija izabrana za domaćina finala Lige Evrope 2029. godine. Baš u Solunu je i odlučeno da Beograd dobije organizaciju i to je velika stvar za, ne samo naš fudbal, već sport u celini. Svi znamo koliki je danas upliv novca, koliko je konkurencija jaka, tako da je ovo pozitivna stvar za celu zemlju. I sa one druge biznis strane, iz ugla marketinga, sponzorskih ugovora, TV prava... - kaže Đorđević u razgovoru za portal "Novosti".

FOTO: Nebojša Paraušić Predrag Đorđević iz vremena dok je igrao za našu reprezentaciju

Nekada sjajni ofanzivni vezista ne krije optimizam, veruje da bi naš klupski fudbal konačno mogao da napravi veliki iskorak i približi se najjačim ekipama na Starom kontinentu.

- Siguran sam da će sve da bude vrhunski organizovano i da ćemo imati priliku da gledamo spektakl na novom Nacionalnom stadionu. Ipak je to, posle Lige šampiona, drugo najjače klupsko takmičenje u Evropi. Videćemo tek ko će igrati u finalu, ali sigurno će gledanost biti ogromna. I ja se nadam da bi neki srpski klub mogao da bude akter tog finala Lige Evrope. Zašto da ne, treba verovati i boriti se za to. Ako nešto ne želiš, neće ti se ni ostvariti. Najbolji primer su Grci, koji su 2024. organizovali finale Lige konferencije, a baš je Olimpijakos osvojio trofej pred svojim navijačima. Ko kaže da mi ne bismo mogli to da ponovimo? - poručuje Đorđević.

Ipak, da bi se to dogovodilo neophodno je i da se, pre svega, zaoštri konkurencija u Superligi. Već deceniju dominira Crvena zvezda, koja s druge strane nije uspela dve sezone zaredom da se domogne Lige šampiona.

Foto: FSS Nacionalni stadion u Surčinu

Rođeni Kragujevčanin, koji je za našu reprezentaciju upisao 37 nastupa i dao jedan gol, očekuje da se i to uskoro promeni i da stvari krenu nabolje.

- Baš ovo domaćinstvo finala Lige Evrope treba da bude dodatni motiv za sve srpske ekipe. Imaju tri godine do tada, sasvim dovoljno vremena da se spreme. Zvezda jeste bez premca u domaćim okvirima, ali je ovog leta podbacila na međunarodnoj sceni. Ipak, nije ni Liga konferencija za potcenjivanje, jer ima tu dobrih ekipa, a crveno-beli bi mogli daleko da doguraju. Takođe, raduje me što se Vojvodina podigla, pojačala je budžet, napravila jak tim i biće konkurentna za sam vrh. Najiskrenije, voleo bih i navijam da tako bude i sa Partizanom, koji se i dalje bori sa nagomilanim problemima. To je ogroman klub i srpskom fudbalu je potrebno da bude konkurentan za trofeje i redovan učesnik evrokupova - zaključuje Đorđević.