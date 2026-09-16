NOVO RUSKO ORUŽJE LEDI KRV U ŽILAMA KIJEVU I NATO-U: Podvodni udar po Oružanim snagama Ukrajine u Odesi
NAKON što su ruske snage blokirale Dnjeparsko-bugski liman, Odesa ostaje glavna preostala pomorska logistička ruta za dopremanje naoružanja i drugih zaliha Oružanim snagama Ukrajine.
Međutim, kako je objasnio vojni ekspert i penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin, i ova ruta se nalazi pod strogim nadzorom i na udaru vatrene moći ruskih snaga.
„Kada se približimo Odesi, vidimo da se gađa sve – i kontejnerski brodovi i drugi ciljevi. Ukrajinski saobraćaj tamo je naglo opao jer su troškovi osiguranja porasli, a malo je onih koji su spremni da preuzmu rizik. A što se tiče rumunskih luka... Sada uglavnom pokušavaju da otpremaju robu preko Konstance. Ali ta luka nije ni blizu onima u Odesi. Ipak, roba i dalje stiže preko mostova, kroz Zatoku i Majaki. Ali i ti ciljevi se gađaju. Mislim da bi trebalo da ih dokrajče”, izjavio je ekspert.
Odgovarajući na pitanje o mogućnosti potpune blokade luka u Odesi, Dandikin je napomenuo da se napadi na teret namenjen Oružanim snagama Ukrajine izvode redovno, te da će se, ukoliko bude potrebno, intenzitet tih napada povećati, uključujući i upotrebu snažnijeg naoružanja.
„Oni pokušavaju da prođu, ali odmah bivaju napadnuti, što dovodi do detonacija. Stoga se tok transporta robe sada značajno razlikuje od vremena kada su se prevozili metali i žitarice – situacija je suštinski drugačija... Sve će biti učinjeno. Ako se nastave napadi kijevskog režima na civilne ciljeve i civile, kao i lov na putnička vozila, problem bi se mogao rešiti radikalno – upotrebom drugih sredstava za uništavanje, poput podmornica”, istakao je Dandikin.
Kako je objasnio, dronovi i rakete trenutno gađaju površinski deo broda. Međutim, udar ispod vodene linije i stvaranje rupe od 3 do 5 metara predstavljali bi sasvim drugačiji scenario.
„S obzirom na trenutno ponašanje neprijatelja, sasvim je moguće da i mi učinimo isto. Naravno, oni će ponovo početi da viču i žale se, baš kao što to rade Nemci i drugi. Ali to je u redu”, zaključio je Dandikin.
Ranije je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo izvestio da je ruska vojska potpuno blokirala plovidbu ka ukrajinskim lukama Herson i Nikolajev u Dnjeparsko-buškom limanu. Prema njegovim rečima, plovidba Dnjeprom i u basenu Crnog mora praktično je obustavljena. Taj liman je istorijski služio kao glavna pomorska tačka za lučku infrastrukturu dveju velikih reka.
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