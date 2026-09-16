Uzbudljivo na startu Lige Evrope: Omonija šokirala Špance, Sparta rutinski
Selta dominirala, ali uzalud... Ararat potpuno nemoćan.
Počela je ove srede Liga Evrope, a prve dve utakmice u novoj sezoni donele su pobede Sparte iz Praga i Omonije. Česi su u Jermeniji lako izašli na kraj sa Araratom (4:1), dok je kiparski tim u samom finišu srušio Seltu – 1:0.
Sparta je pitanje pobednika praktično rešila već u prvom delu igre. Tobijas Gudal je u razmaku od samo dva minuta dva puta pogodio mrežu domaćina i doneo gostima veliku prednost već do 22. minuta.
Ararat nije uspeo da pronađe adekvatan odgovor, a početkom drugog poluvremena usledio je novi udarac. Džon Merkado je povisio na 3:0 i praktično otklonio sve dileme.
Jermenski tim je preko Vilsona Valdeza samo dva minuta kasnije smanjio zaostatak, ali nije uspeo da napravi potpuni povratak. Konačan rezultat postavio je Patrik Vidra.
Mnogo više neizvesnosti bilo je na Kipru, gde je Omonija dočekala Seltu.
Španski predstavnik imao je nekoliko dobrih prilika i važio za velikog favorita, ali je domaćin sačuvao mrežu, a onda u samoj završnici zadao odlučujući udarac i ostavio sva tri boda na Kipru.
Igrao se 88. minut kada je Jure Balkovec stigao do lopte i snažnim udarcem poslao projektil u mrežu Selte za veliko slavlje na stadionu i konačnih 1:0.
Podsetimo, od 21.00 na programu su još sedam mečeva drugog po rangu evropskog takmičenja.
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