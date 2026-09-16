Tenis

TENIS OVO NE PAMTI! Istorija "belog sporta" je ispisana na US openu

М.П.

16. 09. 2026. u 11:05

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Finale US opena u Njujorku između nemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Amerikanca Bena Šeltona pratilo je u proseku 3,2 miliona gledalaca na kanalu Ej-Bi-Si (ABC), preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

ТЕНИС ОВО НЕ ПАМТИ! Историја белог спорта је исписана на УС опену

FOTO: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

To je, kako se navodi, najveca gledanost finala US opena otkako je mreža kanala I-Es-Pi-En počela da prenosi turnir 2009. godine.

Zverev je 13. septembra osvojio US open, pošto je u finalu u Njujorku pobedio Šeltona 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

Finale Otvorenog prvenstva SAD u ženskoj konkurenciji između Kazahstanke Elene Ribakine i Beloruskinje Arine Sabalenke pratilo je u proseku 2,7 miliona gledalaca, što je porast od 13 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ribakina je u finalu US opena savladala Sabalenku 6:4, 5:7, 6:2.

Mečeve četvrtfinala na kanalu I-Es-Pi-En u proseku je pratilo 1,3 miliona gledalaca.

Duel četvrtfinala, koji je završen najkasnije u istoriji US opena, između Španca Karlosa Alkaraza i Šeltona, gledalo je u proseku 1,6 miliona ljudi, pri čemu je 967.000 gledalaca ostalo uz prenos do poslednjih trenutaka meča između 3.30 i 3.40 ujutru po lokalnom vremenu.

Polufinale u kojem su igrali Amerikanci Frensis Tijafo i Šelton pratio je u proseku 3,1 milion gledalaca, što je ujedno i najgledanije muško polufinale u istoriji I-Es-Pi-Ena.

Kompletan prenos turnira na kanalima I-Es-Pi-Ena pratilo je u proseku 1,2 miliona gledalaca, što je najveca gledanost od 2022. godine.

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