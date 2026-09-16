Haos u Španiji! Odložen meč Levantea i Atletik Bilbaa

Velikko nevreme odložilo je utakmica Levantea i Bilbaa u šestokm kolu La Lige.

Foto: Depositphotos

Meč je trebalo da bude odigran ove srede od 21.30, ali je samo nekoliko minuta pre početka jaka kiša potpuno natopila teren i učinila ga nepogodnim za igru.

Nakon procene uslova doneta je odluka da utakmica ne može bezbedno da bude odigrana.

- Utakmica između Levantea i Atletik Bilbaa, koja je bila zakazana za večeras u 21.30, odložena je zbog vremenskih uslova. Obilne padavine neposredno pre početka učinile su teren nepogodnim za igru - saopšteno je.

✅ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Se suspende el partido entre el Levante y el Athletic Club. 🏟️❌



🌧️ Se ha tomado esta decisión pocos minutos antes de empezar tras las adversidades climatológicas que se están sufriendo en Valencia



💡 El interior del estadio del conjunto granota se ha… pic.twitter.com/AdfXi1pAWY — Laliga News (@laligaa_neews) September 16, 2026

Novi datum i termin utakmice biće određeni naknadno.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Levante vs Athletic Club has been SUSPENDED. ⛈️❌



The referees have decided to postpone the match due to the storm. pic.twitter.com/OfAw7wmcOp — Ayuba | Football News (@ayubafootball) September 16, 2026

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“