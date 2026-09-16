Haos u Španiji! Odložen meč Levantea i Atletik Bilbaa
Velikko nevreme odložilo je utakmica Levantea i Bilbaa u šestokm kolu La Lige.
Meč je trebalo da bude odigran ove srede od 21.30, ali je samo nekoliko minuta pre početka jaka kiša potpuno natopila teren i učinila ga nepogodnim za igru.
Nakon procene uslova doneta je odluka da utakmica ne može bezbedno da bude odigrana.
- Utakmica između Levantea i Atletik Bilbaa, koja je bila zakazana za večeras u 21.30, odložena je zbog vremenskih uslova. Obilne padavine neposredno pre početka učinile su teren nepogodnim za igru - saopšteno je.
Novi datum i termin utakmice biće određeni naknadno.
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