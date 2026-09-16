Politika

"GODINAMA SPROVODE KAMPANJU PROTIV SRBIJE": Vučić oštro o Crnoj Gori

В.Н.

16. 09. 2026. u 19:15

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Predsedništvu Srbije da se u Crnoj Gori, kako je naveo, dugi niz godina sprovodi organizovana medijska kampanja protiv Srbije, ocenivši da je odnos prema Srbiji doveo do najnižeg nivoa popularnosti Crne Gore u Srbiji.

ГОДИНАМА СПРОВОДЕ КАМПАЊУ ПРОТИВ СРБИЈЕ: Вучић оштро о Црној Гори

Foto: Printskrin/TV Pink

Jasno da se u Crnoj Gori dugi niz godina sprovodi organizovana medijska kampanja protiv Srbije- naveo je predsednik.

- Nije to nikakva tajna i tamo je izuzetno poželjno da svi politički akteri govore šta god hoće protiv Srbije. To im je izuzetno poželjno da bi se dodvoravali na njihovom "evropskom putu". Žao mi je što su doveli do toga da je nivo popularnosti Crne Gore u Srbiji na najnižem nivou u istoriji. Neka razmisle zbog čega je to tako - rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Crne Gore oglasio se povodom presude, dok je ministar Crne Gore izjavio: "Nikad nisam verovao da sudska odluka može biti ovoliko nepravedna, rat OVK je bio oslobodilački".

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