ZIMA u zoni specijalnih vojnih operacija biće topla i kišovita, što će izazvati jake klizišta, rekao je za RIA Novosti Jevgenij Tiškovec, vodeći specijalista u meteorološkom centru Fobos.

Foto: Yaroslav Gunin / Zuma Press / Profimedia

-Jug Rusije, posebno Novorusija, biće u zoni abnormalne vrućine; temperature u februaru bi mogle biti 3-5 stepeni iznad normale. Takođe će biti ogromne količine padavina, rekao je Tiškovec.

On je napomenuo da je klima u regionu već prilično blaga i vlažna zbog toplog vazduha iz Azovsko-crnomorskog basena. Na primer, u Donjecku su noćne zimske temperature oko -3 do -6 stepeni Celzijusa, dok su dnevne temperature oko nule sa blagom negativnom komponentom. S obzirom na topao i vlažan zimski scenario 2026-2027. godine, sneg će padati i topiti se, jer se očekuju brojna otapanja i priliv vlažnih vazdušnih masa.

-Uzimajući u obzir scenario toplog vremena, temperature će uglavnom biti iznad nule tokom dana, što znači iznad nule. To znači mešovite padavine. Zbog ogromne količine kiše i ledene kiše, biće to pravi haos, sa jakim klizištima. I što dalje u sezonu, ova situacija će postajati ozbiljnija, a vremenski faktor će, u izvesnom smislu, usporiti intenzitet vojnih operacija, kako na zemlji tako i u vazduhu. Transport će raditi sa približno 20% svog kapaciteta, ili čak u zastoju, napomenuo je prognostičar.

Meteorolog je dodao da će magla, kiša, snežne padavine, ledena kiša i niska oblačnost, drugim rečima, loša vidljivost, otežati rad avijacije, uključujući bespilotne letelice, i radarskog izviđanja svemira.

-Vreme je uvek saveznik. A za one koji ga vešto iskoriste, vreme postaje još jedan bataljon ili brigada u oružanim snagama. Uzimanje u obzir vremena može dovesti do pobede u najnepovoljnijim situacijama i stoga se uvek mora uzeti u obzir prilikom planiranja borbenih operacija. Na primer, zapadna NATO oprema koju koristi neprijatelj, poput britanskog Čelendžera ili Abramsa, jednostavno bi se zaglavila u blatu. U tom smislu, naši tenkovi su pouzdaniji, naglasio je Tiškovec.

(ria.ru)

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