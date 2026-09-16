ADVOKAT VASIĆ: U presudi nema zločina protiv čovečnosti da NATO ne bi bio kriv za pogrom Srba

HAŠKI branilac Miroslav Vasić izjavio je danas da presudom kojom su bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Selimij osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji AP Kosovo i Metohija i Albanije niko nije osuđen za krivično delo zločin protiv čovečnosti, a da bi u tom slučaju NATO bio odgovoran za najveći progrom i etničko čišćenje Srba jer je upravo Alijansa potpuno preuzela kontrolu u Pokrajini od tadašnjih jugoslovenskih bezbednosnih snaga.

Foto: Tanjug/AP Photo/Zana Cimili

-U presudi piše da su neke od žrtava pripadnici srpskog manjinskog naroda. Ono što je suština zašto niko nije osuđen zbog krivičnog dela zločin protiv čovečnosti jeste i činjenica da je do najvećeg pogroma i etničkog čišćenja došlo nakon NATO agresije 1999. godine i da je sud utvrdio da je postojao zločin protiv čovečnosti onda bi na taj način direktno NATO bio odgovoran za ono što se dešavalo na nebu i podržavao ono što se dešavalo na zemlji. Dakle, NATO je preuzeo potpuno kontrolu od jugoslovenskih bezbednosnih snaga i tad je počelo etničko čišćenje Srba. To sud nije želeo da utvrdi. To je suština cele priče, rekao je Vasić za Tanjug.

Naveo je da presudom, iako su obuhvaćena dela nakon završetka NATO bombardovanja, nisu obuhvaćena etnička čišćenja Srba, niti da je nad njima vršen progon, ubistva i drugi nehumani postupci.

-Sud se uopšte nije bavio legitimitetom organizacije UČK, nije se bavio legitimitetom cilja UČK, nije se bavio posledicama dejstva, rekao je Vasić.

Dodao je da su Srbi zadovoljni dužinom koja je presudom opređena zato što su imali mišljenje da će ova četvorica biti oslobođeni.

Specijalizovano veće Kosova u Hagu osudilo je danas četvoricu lidera tzv. OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji AP KiM i Albanije.

Hašim Tači i Jakup Krasnići prvostepeno su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora od po 25 godina zatvora, Veselji na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina, a Seljimi na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina zatvora.

Tanjug

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu