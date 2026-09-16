VELEIZDAJA! Ovo niko nije očekivao, teniski svet je zapanjen

Huan Karlos Ferero, španski stručnjak koji je izvajao talenat Karlosa Alkarasa pa krajem prošle godine dobio otkaz, najavio je povratak na klupu pored terena. I ne samo to, već zna i sa kim će raditi.

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Podsećanja radi, nedavno se spekulisalo da bi Ferero mogao da preuzme Janika Sinera što bi moglo da izazove teniski zemljotres.

– Vraćam se na Tur ali ne mogu da kažem sa kime – rekao je na sinoćnjoj utakmici između Elčea i Real Madrida.

🫢🎾 "Volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién" 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 confirma su vuelta al tenis para la temporada que viene. 🎙️ @Rsierraplus #LaCasaDelFútbol #LaPistaDelTenis https://t.co/XByLYkOsA0 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

Tu u kombinaciju ulazi nekoliko imena, ali najrealnije je povezati ga sa najzvučnijim. Sa najboljim teniserom sveta Janikom Sinerom. Jer, njegov glavni trener Daren Kejhil već je najavio oproštaj na kraju godine.

Drugi aspekt ove pretpostavke je – zašto bi Ferero čekao nekoliko meseci da radi sa nekim kada bi svako njega odmah poželeo u stručnom štabu?

Najlogičniji odgovor je – zato što taj igrač ima dogovor sa nekim drugim, a baš takva je Sinerova situacija.