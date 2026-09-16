LAVROV ODGOVORIO: Da li bi Srbija bila prihvatljiva kao mesto za rusko-ukrajinske pregovore

U JEKU diplomatskih kontakata stigla je nova poruka Moskve o mestu na kojem bi razgovori o Ukrajini mogli da budu nastavljeni.

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Ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, izjavio je na Međunarodnom omladinskom festivalu u Jekaterinburgu da će mesto nastavka pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini biti ono koje je prihvatljivo za sve učesnike.

Na pitanje učesnice festivala iz Srbije, Vanje Jovanović, da li Srbija može da se smatra potencijalnom platformom za pregovore Rusije i Ukrajine, Lavrov je odgovorio:

- Moguće je sve što bude prihvatljivo za učesnike pregovora.

On je naveo da su američki predstavnici, Stiven Vitkof i Džared Kušner, koji su nedavno ponovo posetili Rusiju, predložili održavanje trilateralnih pregovora i poručio da je Rusija uvek bila otvorena za pregovore, kako bilateralne, tako i trilateralne sa učešćem SAD.

- Svi pregovori koji su pokrenuti, počev od razgovora pokrenutih u martu i aprilu 2022. godine, do kasnijih bilateralnih rusko-ukrajinskih i trilateralnih razgovora uz učešće Sjedinjenih Američkih Država, nisu prekinuti na rusku inicijativu - dodao je Lavrov.

- Tako da, čekaćemo predloge, ali nećemo hraniti velike iluzije - zaključio je Lavrov.

(RT Balkan)

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