(FOTO) JEZIVE SCENE U HOLANDIJI: Pomoćni trener nokautirao igrača i izbio mu sedam zuba!
Utakmica holandske treće lige između Ajselmervogelsa i GVVV prekinuta je prošle subote posle neverovatnog incidenta u poluvremenu.
Pomoćni trener gostujuće ekipe navodno je nokautirao igrača domaćina i izbio mu čak sedam zuba, zbog čega je intervenisala i policija.
Sukob se dogodio u prolazu sportskog parka De Vestmat u Spakenburgu, dok su igrači odlazili ka svlačionicama. Iz domaćeg kluba naveli su da je njihov igrač Kvirmo Dumaj napadnut na putu do svlačionice, a da ga je udario jedan od trenera GVVV-a.
Dumaj je posle snažnog udarca u lice pao u nesvest, izgubio više zuba i obilno krvario. Hitno je prevezen u bolnicu, gde ga je operisao maksilofacijalni hirurg.
Posebno je bizarno to što je Dumaj ovog leta prešao u Ajselmervogels upravo iz GVVV-a. Svom treneru Vilemu Lojshojsu rekao je da ga je udario Džon van Bojkering, pomoćni trener gostiju.
- Udario ga je kao ulični borac - izjavio je Lojshojs za TV Utreht.
Domaći klub je iste večeri podneo krivičnu prijavu. Posle incidenta igrači Ajselmervogelsa nisu želeli da nastave utakmicu, pa je sudija bio primoran da je prekine. U trenutku prekida GVVV je vodio sa 2:0.
Van Bojkering, međutim, odbacuje optužbe. U svom saopštenju ponudio je drugačiju verziju događaja, tvrdeći da su igrači i članovi stručnog štaba GVVV-a prvi bili napadnuti i odgurivani.
Ipak, njegov klub nije čekao konačni epilog istrage. GVVV je otpustio i Džona van Bojkeringa i njegovog brata Denisa, koji je obavljao funkciju šefa stručnog štaba.
Iz kluba su poručili da će preduzeti i dodatne korake kada budu prikupljene sve informacije o celom incidentu.
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