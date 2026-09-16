SRBIJA DOBIJA STADION ZA EVROPSKI SPEKTAKL: Pogledajte kako će izgledati arena u kojoj će se igrati finale Lige Evrope (VIDEO)

SRBIJA je uradila veliku stvar. Naša zemlja biće domaćin Lige Evrope u fudbalu 2029. godine. Meč za trofej u tom takmičenju biće odigran na novom Nacionalnom stadionu koji je još u izgradnji.

Foto: FSS

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić koji je i sam u utorak objavio da je Srbija domaćin finala Lige Evrope, nije mogao da sakrije oduševljenje zbog ovog velikog podviga.

- Velika vest za Srbiju! Dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu, igra se na "Nacionalnom stadionu" u Surčinu. Čestitam svima! Eto prilike i za naše klubove. Uspeli smo, i UEFA veruje u nas, svi znaju da ćemo da završimo stadion. Mnogo sam srećan - poručio je predsednik Vučić.

OD REPREZENTACIJE DO EVROPSKOG FINALA

Projektanti su od početka predvideli da objekat ispuni uslove za organizaciju velikih UEFA i FIFA događaja.

Kapacitet od 52.000 mesta upravo je jedan od ključnih elemenata koji omogućava da stadion bude domaćin velikih međunarodnih utakmica.

Nacionalni stadion neće biti izolovan objekat usred Surčina. Oko njega nastaje potpuno novi kompleks, povezan sa projektima EXPO 2027, saobraćajnicama i železnicom.

Planirana je i nova železnička veza, a buduća stanica "Nacionalni stadion" predstavlja završnu stanicu prve faze nove pruge od Zemun Polja ka Surčinu. Za samu stanicu procenjena vrednost investicije je oko 2,5 miliona evra.

Foto: FSS

Lokacija je izabrana i zbog blizine aerodroma "Nikola Tesla" i velikih putnih pravaca.

Prema projektu arhitektonskog studija, stadion je oko 13,5 kilometara od centra Beograda i oko 5,4 kilometara od aerodroma.

To je posebno značajno kada se zna da će 2029. godine na finale doći hiljade stranih navijača.

STADION KOJI ĆE IZGLEDATI KAO VRT

Jedna od najvećih posebnosti novog objekta neće biti broj sedišta, već njegov izgled.

Projekat potpisuje španski studio Fenwick Iribarren Architects, koji je radio i na stadionima za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Ideja je potpuno drugačija od klasičnih fudbalskih arena.

Stadion je kružnog oblika, a fasadu će činiti veliki prstenovi sa zelenim površinama. Arhitekte ga opisuju kao svojevrsni "stadion-vrt", sa ciljem da prostor oko objekta ne bude živ samo tokom utakmica, već tokom cele godine.

Predviđene su tri nivoa ozelenjenih prstenova, dok će viši delovi biti dostupni posetiocima kao svojevrsni vidikovac i šetalište.

Tako će Nacionalni stadion imati izgled koji ga izdvaja od klasičnih evropskih fudbalskih arena.

Stadion će biti sjajan. Kapacitet će iznositi 52.241 sedeće mesto, a tribine su sastavljene iz tri nivoa. Kapacitet donjeg nivoa je 21.868 sedišta, srednjeg 1.828, a gornjeg 28.545 mesta.

Ukupan broj instaliranih sedišta biće 52.000, a u to su uključenja i ona na medijskim stolovima i svim drugim pozicijama za gledaoce.

3.000 PARKING MESTA I 43 LOKALA

Takođe, za one koji kolima budu dolazili na Nacionalni stadion biće dostupan partking od 3.323 mesta za automobile.

Tu će biti i 49 mesta za autobuse, 145 pozicija za vozila sa električnim punjenjem, 242 mesta za vozila za osobe sa invaliditetom, 33 za kombi i 40 za taksi vozila, kao i 45 dupla parking mesta za bicikle.

Foto: FSS

Noviji podaci o projektu navode i oko 43 lokala u okviru stadiona, što pokazuje da ideja nije da objekat bude otvoren samo kada igra reprezentacija.

Nema sumnje da će u Srbiji tog dana svi želeti da isprate utakmicu za trofej drugog po kvalitetu evropskog takmičenja.

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