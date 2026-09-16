Fudbal

CELA HRVATSKA JE ZGROŽENA! Srpski svetac izazvao zemljotres u komšiluku

М.П.

16. 09. 2026. u 06:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRAMA u komšiluku!

ЦЕЛА ХРВАТСКА ЈЕ ЗГРОЖЕНА! Српски светац изазвао земљотрес у комшилуку

Foto AP


Naime, fudbalska reprezentacija Hrvatske zvanično je predstavila nove dresove koji su momentalno izazvali lavinu reakcija i podelili javnost zbog odluke da se na njima nađe staroslovensko pismo — glagoljica.

Ono što je zamišljeno kao ponosno isticanje kulturne baštine, preko noći je podiglo ogromnu prašinu na čitavom Balkanu. Glavni razlog za to je činjenica da je tvorac ovog pisma Konstantin Filozof, u regionu daleko poznatiji kao Sveti Ćirilo, svetitelj kojeg srpski narod vekovima duboko poštuje, slavi i smatra zaštitnikom sopstvene pismenosti.

Nakon što je Hrvatski fudbalski savez (HNS) prekinuo dugogodišnju saradnju sa kompanijom Najk i potpisao ugovor sa Adidasom, stigla je radikalna promena dizajna. Na prvom, prepoznatljivom crveno-belom kockastom dresu, slova glagoljice su implementirana kroz čitav uzorak kvadratića, dok se na zadnjem delu okovratnika nalazi natpis Hrvatska ispisan ovim drevnim pismom (ⰘⰓⰂⰀⰕⰔⰍⰀ).

Foto: Printskrin

 

Iz HNS-a su pojasnili da je ovo savremena interpretacija nacionalnih simbola i da glagoljica predstavlja najstarije poznato slovensko pismo, kao i ključni deo hrvatske kulturne istorije.

Međutim, deo javnosti i navijača je oštro reagovao na ovu odluku, a društvene mreže su preplavljene komentarima u kojima se traži objašnjenje za uvođenje pisma koje ima tako snažnu vezu sa Svetim Ćirilom.

I dok HNS insistira na hrvatskoj baštini, kritičari podsećaju na širu istorijsku sliku koja neumitno povezuje Svetog Ćirila sa srpskim duhovnim i kulturnim prostorom.

Sveti Ćirilo se u Srbiji praznuje kao veliki svetac 24. maja, njegovo ime nose brojni pravoslavni hramovi u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, a gotovo da nema mesta u Srbiji koje nema ulicu posvećenu njemu i njegovom bratu Metodiju.

Ovakva snažna povezanost ovog istorijskog nasleđa sa srpskim identitetom pokrenula je lavinu debata u medijima o opravdanosti ovakvog dizajnerskog poteza na nacionalnom sportskom simbolu Hrvatske.
 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove

Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove