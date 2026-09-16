CELA HRVATSKA JE ZGROŽENA! Srpski svetac izazvao zemljotres u komšiluku
DRAMA u komšiluku!
Ono što je zamišljeno kao ponosno isticanje kulturne baštine, preko noći je podiglo ogromnu prašinu na čitavom Balkanu. Glavni razlog za to je činjenica da je tvorac ovog pisma Konstantin Filozof, u regionu daleko poznatiji kao Sveti Ćirilo, svetitelj kojeg srpski narod vekovima duboko poštuje, slavi i smatra zaštitnikom sopstvene pismenosti.
Nakon što je Hrvatski fudbalski savez (HNS) prekinuo dugogodišnju saradnju sa kompanijom Najk i potpisao ugovor sa Adidasom, stigla je radikalna promena dizajna. Na prvom, prepoznatljivom crveno-belom kockastom dresu, slova glagoljice su implementirana kroz čitav uzorak kvadratića, dok se na zadnjem delu okovratnika nalazi natpis Hrvatska ispisan ovim drevnim pismom (ⰘⰓⰂⰀⰕⰔⰍⰀ).
Iz HNS-a su pojasnili da je ovo savremena interpretacija nacionalnih simbola i da glagoljica predstavlja najstarije poznato slovensko pismo, kao i ključni deo hrvatske kulturne istorije.
Međutim, deo javnosti i navijača je oštro reagovao na ovu odluku, a društvene mreže su preplavljene komentarima u kojima se traži objašnjenje za uvođenje pisma koje ima tako snažnu vezu sa Svetim Ćirilom.
I dok HNS insistira na hrvatskoj baštini, kritičari podsećaju na širu istorijsku sliku koja neumitno povezuje Svetog Ćirila sa srpskim duhovnim i kulturnim prostorom.
Sveti Ćirilo se u Srbiji praznuje kao veliki svetac 24. maja, njegovo ime nose brojni pravoslavni hramovi u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, a gotovo da nema mesta u Srbiji koje nema ulicu posvećenu njemu i njegovom bratu Metodiju.
Ovakva snažna povezanost ovog istorijskog nasleđa sa srpskim identitetom pokrenula je lavinu debata u medijima o opravdanosti ovakvog dizajnerskog poteza na nacionalnom sportskom simbolu Hrvatske.
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